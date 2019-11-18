Galatasaray'a bir kötü haber daha!

Beşiktaş, yönetim devre arası için transfer çalışmalarına start verdi. Teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya gelen kurmaylar, listeyi belirlemeye başladı. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündeminde olan Emre Kılınç için devreye girdi.

Yiğidolar'da son 3 sezonda gösterdiği performansla alkış alan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde 9 maçta 3 gol ve 5 asistle yıldızlaştı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre için Beşiktaş'ın Sivasspor'un kapısını çalmaya hazırlandığı belirtilirken uygun bir bonservisle bu transferin sonuçlanması bekleniyor.