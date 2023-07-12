Beşiktaş Daniel Amartey ile anlaşmaya vardı
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, uzun süredir peşine olduğu Ganalı stoper Daniel Amartey ile her konuda anlaşmaya vardı. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcu, siyah-beyazlılarla 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak
Transfer dönemini şu ana kadar suskun geçiren Beşiktaş, bombayı patlatmaya hazırlanıyor.
Siyah-beyazlılar uzun süredir gündeminde yer alan Ganalı stoper Daniel Amartey ile her konuda anlaşmaya vardı.
Beşiktaş yönetimi, Leicester'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Daniel Amartey ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Sağlık kontrollerinden geçirilmek üzere İstanbul'a davet edilen 28 yaşındaki stoper, ardından Almanya'ya giderek kampa katılacak.
Amartey transferinin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
Amartey, Leicester City formasıyla geride kalan sezon 24 maçta görev yaptı.