Beşiktaş, futbol akademisinden yetişen Demir Ege Tıknaz ile profesyonel sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada "Kulübümüz, Futbol Akademimizden yetişen genç futbolcumuz Demir Ege Tıknaz ile profesyonel sözleşme imzaladı. Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldiği Demir Ege Tıknaz’a başarılar diledi." ifadelerine yer verildi.