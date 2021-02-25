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Beşiktaş, Denizlispor'u konuk edecek

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'u sahasında ağırlayacak. Geçen haftayı bay geçen siyah-beyazlı ekip Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor

Beşiktaş, Denizlispor'u konuk edecek

Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Bahattin Duran yapacak. Geçen haftayı bay geçen siyah-beyazlı ekip Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. 21 puanlı Yukatel Denizlispor ise düşme hattında bulunuyor. Ligin ilk yarısında Denizli'de oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 3-2 kazanmıştı.

VIDA VE N'SAKALA DÖNÜYOR

Sarı kart cezalısı olan Domagoj Vida ile kırmızı kart cezalısı olduğu için 25. haftadaki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen Fabrice N'Sakala, Denizlispor maçıyla siyah-beyazlı kadroya geri dönecek. İki futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde yarınki müsabakada forma giyebilecek.

SAKAT 3 FUTBOLCU İYİLEŞTİ

Gençlerbirliği maçında sakatlanan Rachid Ghezzal, dün takımla birlikte çalışmalara başladı. Cezayirli oyuncunun yanı sıra Trabzonspor maçında sakatlanarak bir süre sahalardan uzak kalan Rıdvan Yılmaz ile antrenmanda sakatlık geçiren Oğuzhan Özyakup'un tedavileri de sona erdi.

Dizinde ödem tespit edilen Cenk Tosun ile tedavisi devam eden Francisco Montero'nun ise yarın oynanacak karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

4 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta yarın oynanacak karşılaşma öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üç sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza yarın oynanacak mücadelede sarı kart görmeleri halinde 28. haftada deplasmanda oynanacak Yeni Malatyaspor maçında görev yapamayacak.

42. RANDEVU

Beşiktaş ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de yarın 42. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında 28 Ağustos 1983 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan ve Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmayla başlayan rekabette, geride kalan 41 maçta siyah-beyazlılar 29, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet aldı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın toplam 75 golüne, Denizlispor 37 golle cevap verdi. Bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş, rakibini deplasmanda 3-2 yendi.

DENİZLİSPOR 14 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Denizlispor, Beşiktaş'ı ligde 14 maçtır mağlup edemiyor. Süper Lig'de Beşiktaş karşısında son galibiyetini 2004-2005 sezonunda Denizli'de oynanan maçta 3-1'lik skorla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 14 müsabakada 3 puana ulaşamadı, son 11 randevuyu ise kaybetti.

Rekabetteki son 14 maçta Beşiktaş 13 kez galip geldi, bir müsabaka berabere sonuçlandı.

Denizlispor, Beşiktaş karşısında İstanbul'daki tek galibiyetini 1995-1996 sezonunun ikinci yarısında, 5 Mayıs 1996 tarihinde 4-0'lık skorla aldı. Bu mağlubiyetin ardından rakibine üstünlük şansı vermeyen Beşiktaş, İstanbul'da oynanan 20 maçın 15'ini kazandı, sadece bir kez yenildi, 4 kez de berabere kaldı.

İstanbul'da siyah-beyazlıların 34 golüne, yeşil-siyahlılar 14 golle karşılık verdi.

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