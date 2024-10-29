Beşiktaş deplasmanda zorlanıyor!

Galatasaray'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, bu sezonki tüm puan kayıplarını dış sahada yaşadı.

Evindeki 4 maçta 4 galibiyet alan Beşiktaş, deplasmanda ise Samsunspor'u ve Kayserispor'u yendi.

Beşiktaş, Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak bu sezon ilk puan kaybını yaşamıştı. Siyah-beyazlılar, 10 kişi kalan rakibi karşısında geriye düşerken sonrasında eşitliği bulsa da galibiyet gelmedi. Siyah-beyazlılar, milli ara öncesinde ise Gaziantep FK deplasmanında şok yaşadı. Mücadeleyi uzun süre 1-0 önde götüren Beşiktaş, 90+5'teki gole engel olamayarak kritik bir puan kaybı daha yaşadı.