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Beşiktaş geliri depremzedelere bağışlanmak üzere yarın Vodafone Park’ta İspanya La Liga devi Atletico Madrid ile hazırlık maçı yapacak.

Özel mücadelede elde edilecek tüm gelirler afetzedeler için kullanılacak. İspanyol devi ile oynanacak mücadele için biletlerin satışı devam ederken taraftarların ilgisinin sürdüğü öğrenildi.

Bilet Fiyatları:

Loca 162: 4.000TL

VIP 100: 2.350TL

VIP 101-126: 1.950TL

1. Kategori: 790TL

2. Kategori: 720TL

3. Kategori: 580TL

4. Kategori: 510TL

5. Kategori: 470TL

Kapalı Üst: 430TL

6. Kategori: 380TL

7. Kategori: 190TL

8. Kategori: 180TL