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Beşiktaş, depremzedeler için Atletico Madrid ile karşılaşacak

Beşiktaş, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere Atletico Madrid ile yarın saat 20.30'da Vodafone Park'ta dostluk maçı yapacak

Beşiktaş, depremzedeler için Atletico Madrid ile karşılaşacak
HABERTURK.COM

Beşiktaş geliri depremzedelere bağışlanmak üzere yarın Vodafone Park’ta İspanya La Liga devi Atletico Madrid ile hazırlık maçı yapacak.

Özel mücadelede elde edilecek tüm gelirler afetzedeler için kullanılacak. İspanyol devi ile oynanacak mücadele için biletlerin satışı devam ederken taraftarların ilgisinin sürdüğü öğrenildi.

Bilet Fiyatları:

Loca 162: 4.000TL
VIP 100: 2.350TL
VIP 101-126: 1.950TL
1. Kategori: 790TL
2. Kategori: 720TL
3. Kategori: 580TL
4. Kategori: 510TL
5. Kategori: 470TL
Kapalı Üst: 430TL
6. Kategori: 380TL
7. Kategori: 190TL
8. Kategori: 180TL

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