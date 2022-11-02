Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından hazırlıklarına devam etti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. İdmanı Asbaşkan Emre Kocadağ, Voleybol Şube, Proje ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Melih Arslan ile TFF ve UEFA ile İlişkilerden Sorumlu Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan da takip etti. Antrenman, kondisyon ve taktik ağırlıklı geçti. Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda yapılan taktik maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın sabah 11.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.