Beşiktaş derbi hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş, Süper Lig´in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü

BJK Nevzat Demir Tesisleri´nde, Teknik Sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, koşu ve dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın saat 11.20´de ilk 30 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek. HARI VUKAS VE TONI MODRIC TEKNİK EKİBE KATILDI Beşiktaş´ta teknik kadroya iki yeni isim katıldı. Siyah-beyazlı ekip, Hari Vukas ve Toni Modric'in Burak Yılmaz'ın ekibinde çalışacağını resmi olarak duyurdu.

Beşiktaş´tan konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi: "Futbol A Takımımızın Yardımcı Antrenörlüğüne Hari Vukas, Atletik Performans Antrenörlüğüne ise Toni Modric getirilmişlerdir. Vukas´a ve Modric´e görevlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."