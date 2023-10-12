Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş derbi hazırlıklarını sürdürdü - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş derbi hazırlıklarını sürdürdü

        Beşiktaş, Süper Lig´in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 20:32 Güncelleme: 12.10.2023 - 20:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş derbi hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        BJK Nevzat Demir Tesisleri´nde, Teknik Sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, koşu ve dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

        Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın saat 11.20´de ilk 30 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

        HARI VUKAS VE TONI MODRIC TEKNİK EKİBE KATILDI

        Beşiktaş´ta teknik kadroya iki yeni isim katıldı. Siyah-beyazlı ekip, Hari Vukas ve Toni Modric'in Burak Yılmaz'ın ekibinde çalışacağını resmi olarak duyurdu.

        Beşiktaş´tan konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

        "Futbol A Takımımızın Yardımcı Antrenörlüğüne Hari Vukas, Atletik Performans Antrenörlüğüne ise Toni Modric getirilmişlerdir. Vukas´a ve Modric´e görevlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Habertürk ekibi çatışma hattında
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Çelik'ten ABD Dışişleri Bakanı'na tepki
        Çelik'ten ABD Dışişleri Bakanı'na tepki
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        "Her iki tarafta da sivillerin öldürülmesini kabul etmiyoruz"
        "Her iki tarafta da sivillerin öldürülmesini kabul etmiyoruz"
        TBMM, 'İsrail-Filistin' gündemiyle toplandı
        TBMM, 'İsrail-Filistin' gündemiyle toplandı
        Galatasaray'da Ziyech şoku!
        Galatasaray'da Ziyech şoku!
        Yabancının gelmesi için şartlar neler?
        Yabancının gelmesi için şartlar neler?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Gardi'den Mane itirafı!
        Gardi'den Mane itirafı!
        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        İğrenç olayda gerçeği DNA testi ortaya çıkardı!
        İğrenç olayda gerçeği DNA testi ortaya çıkardı!
        Milliler liderlik için sahada!
        Milliler liderlik için sahada!
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        Kemer Country’de şimdi ne olacak?
        Kemer Country’de şimdi ne olacak?
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor