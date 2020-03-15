- Kritik 5 haftada 8 puan aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbol
ABONE OL

Beşiktaş derbiden 1 puanla çıktı

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 26. haftasındaki derbide Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Maçta sarı kart gören Burak Yılmaz, cezalı duruma düştü

Beşiktaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasındaki derbi mücadelesinde konuk olduğu Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

Maçın ilk yarısında pozisyon bulmakta zorlanan siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda Georges-Kevin N'Koudou ile net bir pozisyonu değerlendiremedi. Karşılaşma 0-0 sona ererken, Beşiktaş bu sezon ligdeki 5. beraberliğini aldı.

Bu sezon ayrıca 13 galibiyeti bulunan Beşiktaş, puanını 44'e yükseltti ve 5. sıradaki yerini korudu.

- 4 maçtır kaybetmiyor

Beşiktaş, yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Ligin 22. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, bu mağlubiyetin ardından Trabzonspor (2-2) ve Galatasaray (0-0) maçlarını beraberlikle bitirdi. Beşiktaş, söz konusu süreçte Aytemiz Alanyaspor ile MKE Ankaragücü müsabakalarını ise 2-1'lik skorlarla kazandı.

- Sergen Yalçın ilk derbisinde berabere kaldı

Beşiktaş Teknik Direktörü olarak ilk derbi maçına çıkan Sergen Yalçın, sahadan beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlı takım, Yalçın yönetimindeki 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle 14 puan elde etti.

- 4 maç sonra gol yemedi

Beşiktaş, ligde 4 maç sonra gol yemedi.

Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'yi 3-0 yendiği karşılaşmada kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekip, ardından çıktığı Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü maçlarında rakiplerinin golüne engel olamamıştı.

- 3 derbi maçta 4 puan

Beşiktaş, bu sezonki 3 derbi maçta 4 puan elde etti.

Ligin ilk yarısında Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 26. haftadaki mücadelede ise rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Beşiktaş, ligin ilk devresinde Fenerbahçe'ye ise 3-1 mağlup olmuştu.

- Kritik 5 haftada 8 puan aldı

Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray derbisiyle kritik 5 haftayı geride bıraktı.

Söz konusu döneme deplasmandaki Medipol Başakşehir maçıyla başlayan ve bu karşılaşmayı 1-0 mağlup tamamlayan siyah-beyazlı ekip, evindeki Trabzonspor ve dış sahadaki Galatasaray karşılaşmalarında beraberlik aldı.

Aynı dönemde Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda yenen Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü evinde mağlup etti.

- Burak Yılmaz cezalı

Karşılaşmanın 86. dakikasında sarı kart gören Burak Yılmaz, cezalı duruma düştü.

Bu sezon ilk yarıdaki Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarında sarı kart gören Burak, Galatasaray karşısında da sarı kart alarak 27. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor maçında oynama şansını yitirdi.

- Savunmada kritik hatalar

Siyah-beyazlı takım, savunma oyuncularının kritik hatalarıyla kalesinde üst üste pozisyon gördü.

Gökhan Gönül iki kez yaptığı hatayla buna neden olurken, yerine oyuna giren Jeremain Lens ile Caner Erkin de yaptıkları hatalarla Galatasaray'ın pozisyon bulmasına sebebiyet verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Trabzonspor: 1 - Başakşehir: 1 maçı özeti | TS MAÇ SONUCU
FUTBOLZirve değişmedi!
Fatih Terim: Bizim canımız, ailemiz yok mu?
FUTBOL"Allah'tan korkunuz yok mu?"
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOLSessiz gece!
Fatih Terim derbinin oynanmasına tepki gösterdi
FUTBOLTerim derbi öncesi patladı!
Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor şampiyon ilan edilsin!
FUTBOL"Trabzonspor şampiyon ilan edilsin!"
Galatasaray Beşiktaş muhtemel 11'leri! Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
FUTBOLİşte dev derbinin 11'leri!
Trabzonspor Başakşehir maçı muhtemel 11'ler! Trabzonspor Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?
FUTBOLZirvede kritik randevu!
Serdar Ali Çelikler, Galatasaray - Beşiktaş derbisini yorumladı
FUTBOL"Konsantre olamayanlar"
Fernando Muslera: Utanç verici bir gece. Bizim canımız yok mu?
FUTBOL"Bizim canımız yok mu?"
Valencialı Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
FUTBOLLa Liga'da ilk koronavirüs!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X