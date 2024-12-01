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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de tehlike! - Fenerbahçe Haberleri

        Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de tehlike!

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Önümüzdeki hafta Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak sarı-lacivertlilerde, büyük bir tehlike bulunuyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.12.2024 - 12:26 Güncelleme: 01.12.2024 - 12:26
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        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de sahasında Gaziantep FK ile oynayacak. Ligde 4 maçlık galibiyet serisi elde eden sarı-lacivertliler bu mücadele öncesi 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 29 puan topladı ve 2. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar ise 12 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 15 puanla 13. sırada bulunuyor. Selçuk İnan'ın ekibi ligde çıktığı son 4 maçta hanesine 9 puan yazdırdı. Geçtiğimiz perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag'ı yenen Fenerbahçe, Gaziantep maçını da kazanarak seriye devam etmek istiyor.

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        LİGDE 11. RANDEVU

        Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 10 kez rakip oldu. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 8-2 üstün bulunuyor. Bu süreçte Kanarya'nın 24 golüne, Gaziantep temsilcisi 11 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmaları Fenerbahçe, evinde 2-1, deplasmanda ise 1-0'lık skorlarla kazandı.

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        İÇ SAHA KARNESİ

        Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon evinde 5 maça çıktı. Adana Demirspor, Alanyaspor, Bodrum FK ve Sivasspor maçlarında sahadan galibiyetle ayrılan Kanarya, derbide Galatasaray'a mağlup oldu. Fenerbahçe, iç sahada kazandığı müsabakaların tamamında kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler rakip filelere 11 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

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        F.BAHÇE'DE 2 EKSİK

        Fenerbahçe, Gaziantep FK maçında sakatlıkları nedeniyle 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Çağlar Söyüncü, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Hafif ağrısı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

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        DJIKU KART SINIRINDA!

        Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Alexander Djiku, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 30 yaşındaki Ganalı stoper, Gaziantep FK karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisine çıkamayacak.

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        ALPER AKARSU DÜDÜK ÇALACAK

        Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanacak mücadelede hakem Alper Akarsu düdük çalacak. Akarsu'nun yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ile Bersan Duran yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

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