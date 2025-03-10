Beşiktaş: Derbiye Türk hakem istemiyoruz
Beşiktaş, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Derbiye Türk hakem istemiyoruz." ifadelerini kullandı.
Gaziantep maçı sonrası Beşiktaş Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Büyük taraftarımızın da dediği gibi: Derbiye Türk hakem istemiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
TARAFTARLARDAN TEPKİ!
Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaray derbisinde yabancı hakem isteğini tezahüratlarla dile getirdi.
Müsabakanın hakemi Zorbay Küçük'e verdiği çeşitli kararların ardından tepki gösteren siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın 77. dakikasında "Derbide Türk hakem istemiyoruz" diye tezahürat yaparak Galatasaray derbisinde yabancı hakem isteklerini dile getirdi.