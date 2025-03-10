Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş: Derbiye Türk hakem istemiyoruz - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş: Derbiye Türk hakem istemiyoruz

        Beşiktaş, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Derbiye Türk hakem istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 23:31 Güncelleme: 10.03.2025 - 23:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş: Derbiye Türk hakem istemiyoruz
        ABONE OL

        Gaziantep maçı sonrası Beşiktaş Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Büyük taraftarımızın da dediği gibi: Derbiye Türk hakem istemiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

        TARAFTARLARDAN TEPKİ!

        Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaray derbisinde yabancı hakem isteğini tezahüratlarla dile getirdi.

        Müsabakanın hakemi Zorbay Küçük'e verdiği çeşitli kararların ardından tepki gösteren siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın 77. dakikasında "Derbide Türk hakem istemiyoruz" diye tezahürat yaparak Galatasaray derbisinde yabancı hakem isteklerini dile getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        Suudi Arabistan'da ABD-Ukrayna zirvesi
        Suudi Arabistan'da ABD-Ukrayna zirvesi
        Trump-Zelensky tartışması 'planlı' mıydı?
        Trump-Zelensky tartışması 'planlı' mıydı?
        "Hakemler konusunda netleşen bir şey yok"
        "Hakemler konusunda netleşen bir şey yok"
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        ABD'de 2 trilyon dolar buharlaştı
        ABD'de 2 trilyon dolar buharlaştı
        Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
        Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Moskova'ya yoğun İHA saldırısı
        Moskova'ya yoğun İHA saldırısı
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        "Büyük hayal kırıklığı"
        "Büyük hayal kırıklığı"
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Yapay zekada stratejik yarış büyüyor!
        Yapay zekada stratejik yarış büyüyor!
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?