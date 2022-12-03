Beşiktaş’ta gerçekleşen olağan divan kurulu toplantısında Divan Başkanı Tevfik Yamantürk çok sert açıklamalarda bulundu. Eylül ayında 3 adaylı bir seçimde göreve tekrar geldiklerini ifade ederek sözlerine başlayan Yamantürk, "Camia bizi yeniden göreve getirdi, 3 adaylı güzel bir seçim oldu. Demek ki bir önceki dönemde iyi intiba bırakmışız ki camiamız devam etmemizi istedi. Siz bize Beşiktaş'a emanet ettiniz ben de kendimi size emanet ediyorum. Son 3 aydır beni 3 kere kulüpten atmaya kalktılar" dedi. Kendisinin disipline verilmek istendiğini de söyleyen Başkan Yamantürk, "Beşiktaş'ı satın almaya kalkan zata söylediğim laftan dolayı bir arkadaşımız koştura koştura gidip sicile giderek seçime girmemem için beni disipline vermek istedi. Arkasından 30 Ekim'de sosyal medyada bir yorum yaptım. Başkana hakaret ediyorum diye düşünen genç bir arkadaşımız yine disipline vermeye kalktı. Ben kimseye hakaret etmem. Hakareti hak etmedikleri için değil. Okuduğunu anlamadığını düşünüyorum ya da ben kendimi ifade edemedim. Şenol hocayı bu yönetim mi yolladı ki şimdi geri getirince niye yolladınız anlamında başkana hakaret etti diyorlar. Şenol hoca bir önceki yönetim zamanında gitti. Bunu bile yakalayamıyorlar. Üçüncü olarak Haluk Karakurt beni disipline verdi. Kendisini hoş görüyorum" açıklamasını yaptı.

"Bu çatı altında olmasak, hem Çebi hem de ben birbirimizle arkadaşlık, komşuluk hatta akrabalık yapmak istemeyiz" Fikret Orman döneminde birçok konuda görüşme yaptıklarını ifade eden Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamatürk, "Fikret Orman döneminde biz bazı şeyleri görüşüyordu ama maalesef bu başkanımızla bir bu görüşmeleri bitirdik. Bunu anlıyorum ama kabul etmiyorum. Başkanımız bana yardımcısını yolluyor ve yardımcısı bana 'Sen başkana karşısın' diyor. Benim başkana karşı olmam söz konusu olamaz ama ben düşündüklerimi söylerim, bu koltuk bu nedenle bana verildi. Aklımıza yatmayanlar var. 3 yılda 5 antrenör değiştirdi takım. Benim aklıma yatmıyor. Kendi şirketlerimizde bu kadar sık yönetim değiştiriyor muyuz. Biz yapsak, çalışanlar izin vermez. Kendi işyerimizde yapmadığımızı bize emanet edilen yerde nasıl yapıyoruz? Ahmet Nur Çebi Bey’e ben kendisini anladığımı söyledim. Bu çatı altında olmasak eminim ki ne o benimle, ne de ben onunla arkadaşlık, komşuluk yapmak istemeyiz. Hatta akrabalık dahi yapmak istemeyiz. Ama burası bize babadan miras kalmadı, çocuğumuza da miras bırakmayacağız. 70’inden sonra şöhret olmak isteyen insanları bana göndermeyi kabul etmiyorum. Bu makama saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.