Beşiktaş'ın, Genk karşısındaki 4-2’lik mağlubiyeti Avrupa basınını hayrete düşürdü. Kartal’ın kendi evindeki bu yenilgisi, şaşkınlık ifade eden başlıklarla duyuruldu. Belçika basını bile Genk’in galibiyetinden çok, Beşiktaş’ın mağlup olmasını konuştu. İşte o haberlerden bazıları:

standaard.be: Türkiye’nin en büyük kulüplerinden Beşiktaş, Genk karşısındaki farklı yenilgiyle Avrupa’yı şaşırttı. Şampiyonlar Ligi’nden tanıdığımız bol yıldızlı Beşiktaş, Genk karşısında tutunamadı.

standaard.be: Genk Beşiktaş’a futbol dersi verdi.

sydsvenskan.se: Belçikalılar, Beşiktaş’ın evinde gol partisi yaptı. Grubun favorisi görülen Beşiktaş son sıraya geriledi.

francefootball.fr: Belçika ekibi Genk, Beşiktaş’a sert geldi.

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