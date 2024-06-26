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        Haberler Spor Basketbol STBL Beşiktaş Dustin Sleva'yı transfer etti - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş Dustin Sleva'yı transfer etti

        Basketbolda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ABD'li pivot Dustin Sleva'yı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 21:35 Güncelleme: 26.06.2024 - 21:35
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        Beşiktaş'a Sleva'yı kadrosuna kattı
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        Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Dustin Sleva'yı kadrosuna dahil etti.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İspanya'nın UCAM Murcia ekibinde forma giyen 2,03 metre boyundaki oyuncuyla sözleşme imzalandı.

        29 yaşındaki basketbolcu, uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynayabiliyor.

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