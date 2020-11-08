Beşiktaş 'eksi'den kurtulamadı

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş, son 2 sezonda oynadığı 7 maçlık bölümde "eksi" averajda kaldı. Geçen sezon teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 7 maçlık bölümde hücumunu savunmasının üstüne çıkaramayan siyah-beyazlı ekip, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde de aynı durumu yaşadı. Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 7 maçında fileleri 10 kez havalandıran ve kalesinde 12 gol gören Beşiktaş, eksi 2 averajla kötü bir performans sergiledi. Sonraki 3 hafta daha bu olumsuz tabloyu yaşayan siyah-beyazlı takım, 10. haftada bunu dengeleyip sonraki haftalarda "artı"ya geçebildi.

SERGEN YALÇIN İLE DE AYNI BAŞLADI

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde de 2020-2021 sezonun 7 maçlık bölümünde aynı durumla karşı karşıya kaldı.

Sezona 3-1'lik Trabzonspor galibiyetiyle başlayan ve ilk 2 hafta "artı"da kalan siyah-beyazlı ekip, sonraki maçlarda gerilemeyi durduramadı. Yeni Malatyaspor galibiyetiyle durumunu dengeye getirmeye çalışan Beşiktaş, Gaziantep FK mağlubiyetiyle tekrar "eksi"ye düştü.

Geçen sezon olduğu gibi 2020-2021'in 7 maçlık bölümünde 10 gol atabilen ve rakiplerinin 12 golüne engel olamayan siyah-beyazlı ekip, eksi 2 averajda kaldı.

ZORLU FİKSTÜR

Beşiktaş, "eksi"de kalan olumsuz tablosunu önündeki zorlu maçlarda "artı"ya çevirmeye çalışacak. Gidişatı olumlu hale getirmek için ilk olarak ligin 9. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek siyah-beyazlı ekip, sonraki hafta Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e gidecek.

14 SEZON SONRAKİ KÖTÜ SAVUNMAYI TEKRARLADI

Abdullah Avcı yönetiminde 14 sezon sonra en kötü savunma performansından kurtulamayan Beşiktaş, bu sezonun 7 maçlık bölümünde aynı grafiği tekrarladı. Süper Lig'in 2004-2005 sezonunda 13 gol yiyen Beşiktaş, sonraki 14 sezonda daha başarılı bir savunma performansı gösterdi. Geçen sezonun 7 maçında kalesinde 12 gol gören siyah-beyazlı ekip, bu sezon da rakiplerinin aynı sayıdaki golüne engel olamadı.

Söz konusu 14 sezonda sadece 2012-2013'te 11 gol yiyerek çift haneli rakamlara ulaşan siyah-beyazlı ekip, son 2 sezonda ise 12'şer gol yedi.