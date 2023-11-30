Beşiktaş elendi mi, gruptan çıkma şansı var mı? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş tur atlama ihtimali kaldı mı? - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş elendi mi, gruptan çıkma şansı var mı? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş tur atlama ihtimali kaldı mı? - Beşiktaş Haberleri

UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta heyecanı bu akşam oynanacak mücadelelerle sürüyor. Bu sezon grup aşamasında beklenen performansı sergileyemeyen temsilcimiz Beşiktaş, sahasında Club Brugge karşısında 3 puan arıyor. İşte, temsilcimizin söz konusu turnuvadaki son durumu...

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BEŞİKTAŞ AVRUPA'DAN ELENDİ Mİ?



2023-2024 sezonunda UEFA Konferans Ligi'ne 6'da 6 yaparak katılmayı başaran Beşiktaş, grup aşamasında ise beklentilerin altında kaldı. Club Brugge, Lugano ve Bodo/Glimt ile D Grubu'nda yer alan siyah beyazlı temsilcimiz , 4. hafta maçları sonunda bir üst tura yükselme şansını kaybetti ve bu sezonki Avrupa macerasına havlu attı.