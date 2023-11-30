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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş elendi mi, gruptan çıkma şansı var mı? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş tur atlama ihtimali kaldı mı? - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş elendi mi, gruptan çıkma şansı var mı? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş tur atlama ihtimali...

        UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, D Grubu 5. hafta mücadelesinde sahasında Belçika ekibi Club Brugge'ü konuk etmeye hazırlanıyor. Bu akşam saat 20:45'te başlayacak söz konusu mücadele öncesi futbolseverler, gruptaki son puan durumu ve Beşiktaş'ın son durumunu araştırıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 12:08 Güncelleme: 30.11.2023 - 12:08
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        UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta heyecanı bu akşam oynanacak mücadelelerle sürüyor. Bu sezon grup aşamasında beklenen performansı sergileyemeyen temsilcimiz Beşiktaş, sahasında Club Brugge karşısında 3 puan arıyor. İşte, temsilcimizin söz konusu turnuvadaki son durumu...

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        BEŞİKTAŞ AVRUPA'DAN ELENDİ Mİ?

        2023-2024 sezonunda UEFA Konferans Ligi'ne 6'da 6 yaparak katılmayı başaran Beşiktaş, grup aşamasında ise beklentilerin altında kaldı. Club Brugge, Lugano ve Bodo/Glimt ile D Grubu'nda yer alan siyah beyazlı temsilcimiz , 4. hafta maçları sonunda bir üst tura yükselme şansını kaybetti ve bu sezonki Avrupa macerasına havlu attı.

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        UEFA KONFERANS LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU

        1- Club Brugge Lugano / 10 Puan

        2- Bodo/Glimt / 7 Puan

        3- Luganp / 4 Puan

        4- Beşiktaş / 1 Puan

        4

        BEŞİKTAŞ'IN KONFERANS LİGİ'NDE KALAN MAÇLARI

        30 KASIM PERŞEMBE

        Beşiktaş – Club Brugge

        14 ARALIK PERŞEMBE

        FC Lugano – Beşiktaş

        5
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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