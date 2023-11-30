Beşiktaş elendi mi, gruptan çıkma şansı var mı? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş tur atlama ihtimali...
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, D Grubu 5. hafta mücadelesinde sahasında Belçika ekibi Club Brugge'ü konuk etmeye hazırlanıyor. Bu akşam saat 20:45'te başlayacak söz konusu mücadele öncesi futbolseverler, gruptaki son puan durumu ve Beşiktaş'ın son durumunu araştırıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta heyecanı bu akşam oynanacak mücadelelerle sürüyor. Bu sezon grup aşamasında beklenen performansı sergileyemeyen temsilcimiz Beşiktaş, sahasında Club Brugge karşısında 3 puan arıyor. İşte, temsilcimizin söz konusu turnuvadaki son durumu...
BEŞİKTAŞ AVRUPA'DAN ELENDİ Mİ?
2023-2024 sezonunda UEFA Konferans Ligi'ne 6'da 6 yaparak katılmayı başaran Beşiktaş, grup aşamasında ise beklentilerin altında kaldı. Club Brugge, Lugano ve Bodo/Glimt ile D Grubu'nda yer alan siyah beyazlı temsilcimiz , 4. hafta maçları sonunda bir üst tura yükselme şansını kaybetti ve bu sezonki Avrupa macerasına havlu attı.
UEFA KONFERANS LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU
1- Club Brugge Lugano / 10 Puan
2- Bodo/Glimt / 7 Puan
3- Luganp / 4 Puan
4- Beşiktaş / 1 Puan