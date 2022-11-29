Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Basketbol STBL
ABONE OL

Beşiktaş Emlakjet: 72 - Fenerbahçe Beko: 81 | MAÇ SONUCU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. haftadan ertelenen derbi maçta Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Emlakjet'i 81-72 yendi.

Beşiktaş Emlakjet: 72 - Fenerbahçe Beko: 81 | MAÇ SONUCU
AA

Fenerbahçe Beko bu sonuçla ligde oynadığı 8 maçı da kazanırken, Beşiktaş Emlakjet ise 6. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 3. dakikayı 11-2 önde geçti. Savunmada zorlanan rakibi karşısında İsmet Akpınar ve Motley ile etkili olan sarı-lacivertli takım, ilk periyodu 31-20 önde bitirdi.

İkinci periyotta Beşiktaş Emlakjet, Usher ve Burak Can Yıldızlı'nın basketleriyle oyunda kalmaya çalışırken, Motley, Şehmus Hazer ve Metecan Birsen ile skor bulmaya devam eden Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 53-40 önde gitti.

Maçın üçüncü periyodu karşılıklı basketlere sahne olurken, Fenerbahçe Beko son çeyreğe de 65-57 önde girdi.

Karşılaşmanın son periyoduna iyi başlayan Beşiktaş Emlakjet, 36. dakikada farkı 6 sayıya (63-69) indirdi. Dar bir rotasyonla mücadele eden siyah-beyazlı takım karşısında İsmet Akpınar ve Hayes-Davis'in basketleriyle tekrar kontrolü eline alan Fenerbahçe Beko, salondan 81-72 galip ayrıldı.

Bu arada bazı siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş Emlakjet Başantrenörü Ahmet Kandemir'e istifa çağrısı yaptı.

Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

Hakemler: Aytuğ Ekti, Mehmet Serdar Ünal, Batuhan Söylemezoğlu

Beşiktaş Emlakjet: Coleman 7, Mooney 7, Okben Ulubay 7, Burak Can Yıldızlı 17, McCormack 9, Orelik 12, Usher 13

Fenerbahçe Beko: Calathes 4, İsmet Akpınar 23, Metecan Birsen 6, Hayes-Davis 5, Motley 19, Şehmus Hazer 13, Samet Geyik 2, Booker 5, Melih Mahmutoğlu, Edwards 4, Tarık Biberovic

1. Periyot: 20-31

Devre: 40-53

3. Periyot: 57-65

Beş faulle çıkan: 35.50 Mooney (Beşiktaş Emlakjet)

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bahçeşehir Koleji, Avrupa'da 2'de 2 yaptı
BASKETBOL Bahçeşehir Koleji'nden Avrupa'da 2'de 2
Tuğçe Canıtez, Galatasaray'da
BASKETBOL Tuğçe Canıtez, Galatasaray'da
Beşiktaş Emlakjet Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi kanalda? BJK FB basketbol maçı hangi kanalda izlenir? BJK FB basketbol maçı biletleri ne kadar, kaç lira?
BASKETBOL Beşiktaş Emlakjet Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?
NBA'de Alperen'in 18 sayısı Rockets'ın kazanmasına yetmedi
BASKETBOL Alperen'in 18 sayısı kazanmaya yetmedi
Fenerbahçe Beko'da Wilbekin 2-3 hafta yok
BASKETBOL Fenerbahçe Beko'da Wilbekin 2-3 hafta yok
Euroleague'de kasım ayının MVP'si belli oldu
BASKETBOL Euroleague'de kasım ayının MVP'si belli oldu
NBA'de Furkan Korkmaz'dan 17 sayı
BASKETBOL NBA'de Furkan Korkmaz'dan 17 sayı
Galatasaray Nef: 91 - Fenerbahçe Beko: 97 | MAÇ SONUCU
BASKETBOL Pota derbisi Fenerbahçe Beko'nun!
Manisa Büyükşehir Belediyespor: 74 - Anadolu Efes: 95 | MAÇ SONUCU
BASKETBOL Anadolu Efes deplasmanda farklı
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovenya'yı yendi
BASKETBOL Potanın Perileri 4'te 4 yaptı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.