Beşiktaş Emlakjet: 79 - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 58 | MAÇ SONUCU
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş Emlakjet, konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 79-58 mağlup etti
Giriş: 21.10.2023 - 18:11 Güncelleme: 21.10.2023 - 18:19
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş Emlakjet, Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni konuk etti.
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 79-58 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 4 haftada 2. galibiyetini aldı. Yukatel Merkezefendi Belediyesi ise 4. kez yenildi.