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        Haberler Spor Basketbol STBL Beşiktaş Emlakjet: 79 - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 58 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş Emlakjet: 79 - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 58 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş Emlakjet, konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 79-58 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2023 - 18:11 Güncelleme: 21.10.2023 - 18:19
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        Beşiktaş Emlakjet farklı kazandı!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş Emlakjet, Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni konuk etti.

        BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 79-58 kazandı.

        Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 4 haftada 2. galibiyetini aldı. Yukatel Merkezefendi Belediyesi ise 4. kez yenildi.

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