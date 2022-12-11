Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Basketbol STBL
ABONE OL

Beşiktaş Emlakjet: 86 - Anadolu Efes: 99 MAÇ SONUCU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. hafta maçında Anadolu Efes, konuk olduğu Beşiktaş Emlakjet'i 99-86 mağlup etti.

Beşiktaş Emlakjet: 86 - Anadolu Efes: 99 MAÇ SONUCU

Karşılaşmaya 6-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş Emlakjet'e, 4 oyuncusundan bulduğu üçlük atışlar ve pota altı sayılarıyla cevap veren Anadolu Efes, periyot bitimine 4 dakika kala 5 sayı farkla öne geçti: 13-18. İyi oyununu sürdüren konuk ekip, Micic ve Beaubois'den gelen üçlüklerle ilk periyodu 22-26 önde kapattı.

İkinci periyotta Micic, Beaubois ve M'Baye ile üçlük yağmuruna devam eden lacivert-beyazlılar, çeyreğin bitimine 4 dakika kala 15 sayılık fark yakaladı: 32-47. Son bölümde rakibine, 12 sayı bulan Mooney'in etkili oyunuyla cevap vermeye çalışan siyah-beyazlılar, farkı 8 sayıya kadar düşürmesine karşın devreye 54-46 Anadolu Efes üstünlüğünde girildi.

Maçın üçüncü periyoduna ev sahibi ekip hızlı başladı. İyi oyununu devam ettiren Mooney'in üst üste sayılarıyla Beşiktaş Emlakjet, 25. dakikada farkı bire indirdi: 60-61. Pleiss ve Micic'in iyi oyunuyla rakibine cevap verip, farkı tekrar 14 sayıya kadar çıkaran (63-77) konuk ekip, son çeyreğe 66-77 üstün girdi.

Son periyodun ilk bölümünde her iki takım da karşılıklı sayılarla çekişmeli bir oyun sergiledi. Son bölümde Pleiss ve Clyburn'ün etkili oyunuyla farkı koruyan Anadolu Efes, Furkan Haltalı'nın sayılarıyla farkı kapatmaya çalışan Beşiktaş Emlakjet'e izin vermedi ve maçı 86-99'luk skorla kazanmasını bildi.

- Anadolu Efes'in 7. galibiyeti

Konuk ekipte Beaubois 25, Micic 20, Pleiss 19 sayıyla galibiyete katkı verirken, Beşiktaş Emlakjet'te Mooney'in 28, Furkan Haltalı'nın da 16 sayısı yenilgiyi önleyemedi.

Anadolu Efes, ligde 10 maç sonunda 7. galibiyetine ulaşırken, Beşiktaş Emlakjet 8. kez mağlup oldu.

Salon: Akatlar BJK Emlakjet

Hakemler: Hüseyin Çelik, Ziya Özorhon, Berk Kurtulmuş

Beşiktaş Emlakjet: Usher 12, Furkan Haltalı 16, Emir Adıgüzel, Yağız Aksu, Okben Ulubay 2, Efe Tahmaz, Orelik 5, Yusuf Gündüz, Burak Can Yıldızlı 3, Rich 14, Mooney 28, McCormack 6

Anadolu Efes: Beaubois 25, Karahan Tuan Efeoğlu, Ömer Can İlyasoğlu, Erten Gazi, Clyburn 13, Akif Egemen Güven 6, Mehmet Efe Demirel, Egehan Arna 5, Buğrahan Tuncer, Pleiss 19, Micic 20, M'Baye 11

1. Periyot: 22-26

Devre: 46-54

3. Periyot: 66-77

5 Faulle Çıkan: 36.33 Furkan Haltalı (Beşiktaş Emlakjet)

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray Nef: 77 - Gaziantep Basketbol: 54 | MAÇ SONUCU
BASKETBOL Galatasaray Nef farklı kazandı!
Cavaliers, Cedi Osman'ın 8 sayı attığı maçı 8 farkla kazandı
BASKETBOL Cedi Osman'lı Cleveland kazandı!
Cedi Osman’ın 17 sayısı yetmedi
BASKETBOL Cedi Osman’ın 17 sayısı yetmedi
Fenerbahçe Beko'dan tarihi rekor! EuroLeague'de bir ilk: 8 oyuncusu... - Fenerbahçe haberleri
BASKETBOL Fenerbahçe, Euroleague'de rekor kırdı!
Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes: 60-86 (MAÇ SONUCU)
BASKETBOL Anadolu Efes uçuşa geçti!
Alperen Şengün'ün "double-double"ı galibiyete yetmedi
BASKETBOL Alperen'in "double-double"ı yetmedi
Zalgris Kaunas - Anadolu Efes basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? THY EuroLeague Zalgris Kaunas - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman ve saat kaçta?
BASKETBOL Zalgris Kaunas Anadolu Efes maçı ne zaman?
Fenerbahçe Beko deplasmanda Alba Berlin'i farklı mağlup etti!
BASKETBOL Fenerbahçe Beko'dan Almanya'da büyük fark!
Alba Berlin - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman ve saat kaçta? Alba Berlin - Fenerbahçe Beko Euroleague maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? FB Beko maçı hangi kanalda?
BASKETBOL A.Berlin Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?
Galatasaray Çağdaş Faktoring, InvestInTheWest Enea Gorzow'u devirdi
BASKETBOL Galatasaray Çağdaş Faktoring evinde kazandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.