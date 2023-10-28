Beşiktaş Emlakjet: 86 - Büyükçekmece Basketbol: 70 MAÇ SONUCU
Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Büyükçekmece Basketbolu 86-70 yendi.
Bu sonuçla siyah-beyazlılar ligdeki 3'üncü galibiyetini aldı. Büyükçekmece Basketbol ise 3'üncü kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.
SALON: Gazanfer Bilge
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Umut Özgün Ergün
BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Reed 28, Ray 17, Upson 5, Leon Harun Apaydın, Yesukan Onar 7, Erdi Gülaslan 6, Can Kurt, Emircan Koşut 5, Ata Kahraman 2, Murat Erensoy
BEŞİKTAŞ: Needham 16, Mathews 20, Berkan Durmaz 6, Mitchell 10, Delgado 9, Hammonds, Berk İbrahim Uğurlu 14, Yiğit Arslan 6, Kerem Kuthan Konan 4, Samet Yiğitoğlu 1
1'İNCİ PERİYOT: 10-25
DEVRE: 34-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-66