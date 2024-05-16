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        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş Emlakjet: 92 - Manisa Büyükşehir Belediye Spor: 74 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş Emlakjet: 92 - Manisa Büyükşehir Belediye Spor: 74 | MAÇ SONUCU

        Beşiktaş Emlakjet, Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında sahasında konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediye Spor'u 92-74 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın en skorer ismi 23 sayıyla Beşiktaş'ta Derek Needham oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 23:03 Güncelleme: 16.05.2024 - 23:03
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        Beşiktaş Emlakjet, seride 1-0 öne geçti!
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        Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Beşiktaş Emlakjet, evinde konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediye Spor’u 92-74 yenerek seride 1-0 öne geçti.

        Karşılaşmanın en skorer ismi 23 sayıyla Beşiktaş’ta Derek Needham oldu.

        Serinin ikinci maçı 18 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30’da Manisa Büyükşehir Belediye Spor’un ev sahipliğinde oynanacak.

        SALON: BJK Emlakjet Spor

        HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

        BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Mathews 21, Mitchell 7, Delgado 12, Needham 23, Kerem Konan 4, Allman 14, Yiğit Arslan 5, Samet Yiğitoğlu 6, Berkan Durmaz, Yağız Aksu

        MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR: Russell 14, Cruz 12, Anderson 16, Terry 11, Ege Arar 4, Dorukhan Engindeniz 5, Mustafa Görür 8, Sinan Sağlam 2, Barış Çağan Özkan 2, Ayberk Olmaz, Luther

        1’İNCİ PERİYOT: 20-18

        DEVRE: 45-40

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 69-62

        4'ÜNCÜ PERİYOT: 92-74

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