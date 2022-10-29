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Beşiktaş Emlakjet Bryce Brown ile yollarını ayırdı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Emlakjet, 4 ay önce kadrosuna kattığı Bryce Brown ile yollarını ayırdı.

Beşiktaş Emlakjet Bryce Brown ile yollarını ayırdı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Emlakjet'te ayrılık yaşandı. Siyah-beyazlılar,

Bryce Brown ile ilgili kararını resmi olarak duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan resmi açıklamada, "Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımımızın kadrosuna sezon başında dahil olan Bryce Brown ile karşılıklı anlaşma sağlayarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bryce Brown'a emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

4 AY SONRA GİTTİ

Amerikalı skorer basketbolcu Bryce Brown hatırlanacağı üzere Temmuz ayında NBA G-League takımlarından Long Island Nets forması giydikten sonra siyah-beyazlılara gelmişti.

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