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        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş Emlakjet, London Lions'la deplasmanda karşılaşacak - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş Emlakjet, London Lions'la deplasmanda karşılaşacak

        Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 16. hafta maçında yarın deplasmanda İngiltere'nin London Lions ekibiyle karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 11:53 Güncelleme: 23.01.2024 - 11:53
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        Beşiktaş, London Lions'un konuğu!
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        BKT Avrupa Kupası A Grubu 16. hafta maçında Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, yarın deplasmanda İngiltere'nin London Lions ekibiyle karşı karşıya gelecek.The Copperbox Arena'da oynanacak müsabaka, saat 22.30'da başlayacak.

        Ligde geçen hafta elde ettiği galibiyetle play-off turuna çıkmayı garantileyen Beşiktaş Emlakjet, oynadığı maçlarda 9 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlı takım, grupta 5. sırada yer alıyor.

        Beşiktaş Emlakjet gibi gruptan çıkmayı daha önce garantileyen London Lions ise 10 galibiyet ve 5 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.

        İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı London Lions, 83-80'lik skorla kazanmıştı.

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