Beşiktaş Emlakjet'ten 'Bayrak' kararı! Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi sonrası Beşiktaş Emlakjet'ten flaş bir karar geldi. Beşiktaş Emlakjet ve Kadın Basketbol takımlarının oynayacağı karşılaşmalarda salonun Türk bayraklarıyla donatılacağı açıklandı

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçı, Arabistan yetikililerinin Atatürk posterlerini ve pankartlarını yasaklaması sonrası karşılaşma iptal edildi.

Spor camiasından iki kulübe de birçok destek gelirken, Beşiktaş Emlakjet flaş bir paylaşım yaptı.

Yapılan açıklamada, Beşiktaş Emlakjet ve Kadın Basketbol takımlarının BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynayacağı karşılaşmalarda salonun Türk bayraklarıyla donatılacağı açıklandı.

İşte yapılan o açıklama:

"İstersen Donatırız Dört Bir Yanı Bayraklarla

30 Aralık Cumartesi (yarın) Beşiktaş Emlakjet ve Kadın Basketbol takımlarımızın BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynayacağı karşılaşmalarda salonumuzu Türk Bayrağımızla donatıyoruz.

Karşılaşmalara gelecek olan tüm taraftarlarımızı, Ay-Yıldızlı Bayrağımızla salona davet ediyoruz.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde olan Türk Milleti'nin birlik ve beraberliğini, değerlerimize olan bağlılığımızı tüm dünyaya gösterelim."