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        Haberler Spor Basketbol STBL Beşiktaş Emlakjet-TOFAŞ: 69-54 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş Emlakjet-TOFAŞ: 69-54 (MAÇ SONUCU)

        Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında ağırladığı TOFAŞ'ı 69-54 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 22:52 Güncelleme: 08.10.2023 - 22:52
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        Beşiktaş, TOFAŞ'ı ikinci yarıda geçti!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş Emlakjet, TOFAŞ'ı 69-54 mağlup etti.

        Salon: BJK Emlakjet

        Hakemler: Emin Moğulkoç, Musa Kazım Çetin, Nazlı Çisil Güngör

        Beşiktaş Emlakjet: Mathews 16, Hammonds 10, Berk İbrahim Uğurlu 5, Berkan Durmaz 9, Astacio 8, Yiğit Arslan 11, Mitchell 6, Kerem Kuthan Konan 4, Samet Yiğitoğlu, Yağız Aksu

        TOFAŞ: Winston 6, Homesley 15, Tolga Geçim 7, Ege Demir 12, Obrien, Özgür Cengiz 8, Sakic 6, Tevfik Akdamar, Prewitt, Batın Tuna

        1. Periyot: 15-17

        Devre: 28-27

        3. Periyot: 50-33

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