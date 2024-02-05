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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Emrecan Bulut'u Ümraniyespor'a kiraladı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Emrecan Bulut'u Ümraniyespor'a kiraladı

        Beşiktaş, genç futbolcusu Emrecan Bulut'u sezon sonuna kadar 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a kiraladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2024 - 15:12 Güncelleme: 05.02.2024 - 15:12
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        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı!
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        Beşiktaş, sezon başında Somaspor'dan kadrosuna kattığı Emrecan Bulut'u Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespo'a kiraladı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Profesyonel futbolcularımızdan Emrecan Bulut, 2023-24 sezonu sonuna kadar Ümraniyespor’a geçici transfer olmuştur.

        Emrecan Bulut’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

        21 yaşındaki kanat oyuncusu, Beşiktaş'ta hiç forma şansı bulamadı.

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