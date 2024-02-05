Beşiktaş Emrecan Bulut'u Ümraniyespor'a kiraladı
Beşiktaş, genç futbolcusu Emrecan Bulut'u sezon sonuna kadar 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a kiraladı.
Beşiktaş, sezon başında Somaspor'dan kadrosuna kattığı Emrecan Bulut'u Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespo'a kiraladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcularımızdan Emrecan Bulut, 2023-24 sezonu sonuna kadar Ümraniyespor’a geçici transfer olmuştur.
Emrecan Bulut’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."
21 yaşındaki kanat oyuncusu, Beşiktaş'ta hiç forma şansı bulamadı.