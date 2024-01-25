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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, EMS Yapı Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, EMS Yapı Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 28 Ocak Pazar günü deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 15:09 Güncelleme: 25.01.2024 - 15:09
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        Beşiktaş'ta Sivasspor hazırlıkları
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        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde ısınma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman şut çalışmasıyla sona erdi.

        Beşiktaş, EMS Yapı Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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