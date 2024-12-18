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        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş, Enea Gorzow'u ağırlayacak - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş, Enea Gorzow'u ağırlayacak

        Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında Polonya temsilcisi Enea Gorzow'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 10:36 Güncelleme: 18.12.2024 - 10:36
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        Beşiktaş'ın konuğu Enea Gorzow!
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        FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, Polonya ekibi Enea Gorzow'u ağırlayacak.

        BJK Fibabanka Spor Kompleksi'ndeki maç, saat 20.00'de başlayacak.

        Normal sezonda K Grubu'nda yer alan siyah-beyazlı takım, 6'da 6 yaparak play-off'a yükseldi. A Grubu'nda mücadele eden Enea Gorzow ise 3 galibiyet, 3 yenilgiyle ikinci sırada tur atladı.

        Polonya'da iki takım arasındaki ilk maçı Beşiktaş 80-64 kazanarak önemli avantaj elde etti. Siyah-beyazlı ekip, yarınki müsabakada 16 ve üstü farkla yenilmezse adını son 16 turuna yazdıracak.

        Beşiktaş geçmesi durumunda son 16 turunda MB Zaglebie (Polonya)-UFAB 49 (Fransa) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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