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İbrahim Yıldız yazdı: 3 önemli adam…

Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta BB Erzurumspor'u 3-1 yendi. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız mücadeleyi yorumladı

19 Ağustos 2018 Pazar, 23:07:29 | Güncelleme:

Süper Lig’in yeni takımı BŞB Erzurumspor, Beşiktaş’a önemli bir ders verdi. “Oynamazsan, mahkum olursun.” Karşılaşmanın ilk yarısında Siyah-Beyazlılar büyük bir şok yaşadılar. Arkası kesilmeyen ataklar, şutlar, kornerler kabus gibiydi…İyi oynayan ev sahibi, ne yaptığını bilmeyen Beşiktaş vardı sahada…

Ev sahibi takım ilk yarıyı 3 golle bitirebilirdi. Hele 90’dan dönen bir şut var ki, top ağlara gitse muhteşem kelimesi az kalırdı övgü için. İlk yarıda ki vurdumduymazlığın faturası ağır olacaktı. BŞB Erzurumspor’un derslik oyunundan ilk uyanan Şenol Güneş oldu…

Avusturya’da turu yenilmesine rağmen geçen Beşiktaş’ın ortaya koyduğu oyun eleştirilmiş hatta “bize yakışmadı” tepkisi Şenol Güneş’ten gelmişti. Maçın ilk 45 dakikası daha da kötüydü. Sahasından çıkamayan, atak yapamayan bir takım vardı. Karşılaşmanın 30 dakikasında 6 korner atışı verilmişti rakip takıma. İlk yarıda ki kötü oyunun özetiydi aslında korner atışları. Savunmanın göbeğinde oynayan Pepe ve Vida Dünya Kupası yorgunluğunu atamamışlar. Sürekli açık verdiler, son vuruşları yapamadılar. Medel ve Necip’te bu kötü gidişe çare olmayınca her geçen dakika Beşiktaş adına daha da kötüleşti…

İşte tam da bu noktada teknik direktör farkı ortaya çıktı. Şenol Güneş, beklentilerin aksine Oğuzhan’ı oyundan çıkardı. Top yapamayışı, orta alanda ki üstünlüğü kaybetme genç oyuncunu beceriksizliğine bağlanmıştı…

Kurtarıcı Caner 36. Dakika da oyuna girdiğinde “bu maç böyle gitmez” umudunu yeşertti. Caner, hırsı, isteği ile hem tehlike yarattı hem de sonuca büyük etkide bulundu…

Bir başka isim de Quaresma’ydı maça damgasını vuran. İki golün pasını veren, bir de penaltıdan gol atan Portekizli oyuncu tıpkı Caner gibi 90 dakika tüm enerjisini ortaya koyarak dikkat çekti…

Karşılaşmanın ikinci yarısında, ilk yarının tam tersine bir görünüm vardı. Soyunma odasında gerekli uyarıyı alan futbolcular, bambaşka bir performans ortaya koydular. Aslında büyük takım olmak işte bu durumlarda ortaya çıkıyor. Her şeyin bittiği sanıldığı bir anda ortaya çıkan oyuncular ve takım bütünlüğü farkını gösteriyor…

45 ile 55 arasında Beşiktaş’ın baskısı ev sahibi BŞB Erzurumspor’u hem şaşırttı hem de bu büyük oyuna boyun eğdirdi… Net pozisyonlar, arka arkaya kazanılan korner atışları Beşiktaş farkını ortaya çıkardı…

Şenol Güneş, yaptığı değişikliklerle maçın kazanılmasında büyük rol oynarken, oyuna girer girmez Tolgay’ın araya attığı pas penaltı kazanılmasına neden oldu. Sezon başından bu yana istekli oyunu ile kendini göstermek isteyen Lens, penaltıyı kazandırırken sakatlanmasına karşın son dakikalara kadar sekerek oyunda kalmaya çalıştı…

Beşiktaş yönetimi Negrado’yu satmak için büyük çaba harcıyor. Negrado’da kalmak için elinden geleni yapıyor. Önce Avusturya’da turu getiren golü attı. Bugünde çok şık bir hareketle topu ağlara gönderdi. Gitti, gidecek denilirken tüm bu gelişmelere kulak tıkayan ve gollerini atmayı sürdüren Negerado’nun bu saatten sonra takım da kalacağı da kesinleşti bizce…
Beşiktaş, kötü oyundan iyi futbola geçişi sağlamasını bilen bir oyun yapısına sahip. Elinde güçlü oyuncular var. Yaşlı bir takım olması ve arka arkaya fazla maç yorgunlukları ortaya çıksa da oyunu çevirebiliyorlar… Bugünde de, Şenol Güneş’in yerinde ve zamanında müdahaleleri usta bir teknik adam becerisiydi…

Bir başka gerçek de; Caner ve Quaresma’nın heyecanıydı. Arkadaşlarını ateşlediler. Takım bütünlüğünü canlandırarak galibiyetin alınmasında büyük rol oynadılar…

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