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Beşiktaş, evinde Galatasaray'a geçit vermiyor!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş-Galatasaray derbisi için geri sayıma geçildi. Pazar günü oynanacak dev maç öncesi Beşiktaş'ın son yıllarda Galatasaray'a karşı Dolmabahçe'de aldığı başarılı sonuçlar dikkat çekiyor.

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  • Beşiktaş, evinde Galatasaray'a geçit vermiyor!

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray, 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.
  • Beşiktaş, evinde Galatasaray'a geçit vermiyor!

    Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik mücadele öncesi Beşiktaş 30 maçta topladığı 62 puanla 3. sırada yer alırken, lider Galatasaray ise 29 maçta 70 puan toplayarak son haftalara büyük avantajla giriyor. 
  • Beşiktaş, evinde Galatasaray'a geçit vermiyor!

    Siyah-beyazlılar ezeli rakibini devirerek şampiyonluk yarışına tutunmak, sarı-kırmızılılar ise zorlu deplasmanda kazanarak mutlu sona bir adım daha yaklaşmak istiyor. 
  • Beşiktaş, evinde Galatasaray'a geçit vermiyor!

    BEŞİKTAŞ EVİNDE G.SARAY'A KAYBETMİYOR

    Dev derbi öncesi Beşiktaş'ın iç sahadaki performansı dikkat çekiyor. Evinde 11 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Kartal, Galatasaray'a karşı da Dolmabahçe'de uzun süredir mağlup olmuyor.
  • Beşiktaş, evinde Galatasaray'a geçit vermiyor!

    Beşiktaş, Galatasaray'a karşı iç sahadaki son mağlubiyetini 2014-2015 sezonunda aldı. Siyah-beyazlılar, o sezon Vodafone Park’ın yapım çalışmalarının devam etmesi nedeniyle Galatasaray'ı, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda ağırlamış ve müsabakadan 2-0 mağlup ayrılmıştı.
  • Beşiktaş, evinde Galatasaray'a geçit vermiyor!

    Siyah-beyazlılar, 2-0'lık yenilginin ardından sarı-kırmızılılarla evinde oynadığı 7 maçta da rakibine kaybetmedi.
  • Beşiktaş, evinde Galatasaray'a geçit vermiyor!

    Söz konusu maçlarda 6 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Beşiktaş, attığı 13 gole karşılık, kalesinde sadece 4 gol gördü. 
  • Beşiktaş, evinde Galatasaray'a geçit vermiyor!

    İşte Beşiktaş'ın 2014-2015 sezonundan sonra Galatasaray'la evinde oynadığı maçlar ve sonuçlar:

    2015-2016

    Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1

    2016-2017

    Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 2

    2017-2018

    Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0

    2018-2019

    Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0

    2019-2020

    Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0

    2020-2021

    Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0

    2021-2022

    Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1

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