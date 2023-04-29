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Beşiktaş evinde, Galatasaray deplasmanda kral!

Süper Lig'de Beşiktaş-Galatasaray derbisi için geri sayıma geçilirken, iki takımın bu sezon evinde ve deplasmanda sergilediği performanslar dikkat çekti. Beşiktaş sahasında, Galatasaray ise deplasmanda öne çıktı. İşte detaylar...

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  • Beşiktaş evinde, Galatasaray deplasmanda kral!

    Spor Toto Süper Lig'de derbi maçta Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, bu sezon iç sahada, sarı-kırmızılı takım da deplasmanda başarılı bir performans sergiledi.
  • Beşiktaş evinde, Galatasaray deplasmanda kral!

    Süper Lig'de üçüncü sırada bulunan Beşiktaş, bu sezon hanesine yazılan 62 puanın 36'sını Vodafone Park'taki maçlarda topladı. Siyah-beyazlı ekip, ligin geride kalan bölümünde sahasında en fazla puan toplayan üçüncü takım oldu.
  • Beşiktaş evinde, Galatasaray deplasmanda kral!

    Ligde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ise bu sezon deplasman maçlarındaki etkili performansıyla dikkati çekti. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 70 puanın 32'sini dış saha maçlarından çıkartarak bu alanda zirveyi Fenerbahçe ile paylaştı.
  • Beşiktaş evinde, Galatasaray deplasmanda kral!

    BEŞİKTAŞ EVİNDE 1 KEZ KAYBETTİ

    Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon Vodafone Park'ta sadece bir maçta yenildi.
  • Beşiktaş evinde, Galatasaray deplasmanda kral!

    Siyah-beyazlı takım, sahasında oynadığı 15 maçtan 11 galibiyet, 3 beraberlikle ve 1 mağlubiyetle ayrıldı.
  • Beşiktaş evinde, Galatasaray deplasmanda kral!

    Evindeki tek yenilgisini Medipol Başakşehir karşısında alan Beşiktaş'ın sahasında puan kaybettiği diğer maçlar ise berabere biten Fenerbahçe, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor müsabakaları oldu.
  • Beşiktaş evinde, Galatasaray deplasmanda kral!

    Siyah-beyazlı takım, dış saha karşılaşmalarında ise 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 26 puan topladı.
  • Beşiktaş evinde, Galatasaray deplasmanda kral!

    Beşiktaş, Vodafone Park'ta yaptığı maçlarda 32 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Deplasman müsabakalarında 25 kez ağları havalandıran siyah-beyazlı takım, 17 kez de topu ağlarından çıkarttı.
  • Beşiktaş evinde, Galatasaray deplasmanda kral!

    GALATASARAY DEPLASMANDA 10 MAÇ KAZANDI

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada yaptığı 14 maçın 10'unu kazandı, 2'sinde berabere kaldı ve 2'sinde de mağlup oldu.
  • Beşiktaş evinde, Galatasaray deplasmanda kral!

    Deplasmanda Yukatel Kayserispor ve Arabam.com Konyaspor maçlarını kaybeden sarı-kırmızılı takım, dış sahadaki beraberliklerini de Trabzonspor ve Adana Demirspor karşısında yaşadı.
  • Beşiktaş evinde, Galatasaray deplasmanda kral!

    Süper Lig'de tarihinin en iyi deplasman performanslarından birini sergileyen Galatasaray, dış sahada çıktığı 14 maçın 9'unda kalesini gole kapatma başarısı gösterdi.
  • Beşiktaş evinde, Galatasaray deplasmanda kral!

    Sarı-kırmızılı takım deplasman maçlarında topladığı 32 puanla, bu alanda zirveyi Fenerbahçe ile paylaştı.
  • Beşiktaş evinde, Galatasaray deplasmanda kral!

    Galatasaray, sahasındaki maçlarda ise 12 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda 38 puan elde etti.
  • Beşiktaş evinde, Galatasaray deplasmanda kral!

    Konuk olarak çıktığı lig maçlarında 32 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde sadece 8 gol gördü. Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda oynadığı müsabakalarda ise 35 gol atıp, 15 gol yedi.

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