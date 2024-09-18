Beşiktaş, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazar günü sahasında ikas Eyüpspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı.

Minyatür kale çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmanı siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel ile yöneticiler Çağlayan Tuğal ve Burak Aslan, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ile yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel da takip etti.