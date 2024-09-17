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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Eyüpspor mesaisine başladı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Eyüpspor mesaisine başladı!

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 14:35 Güncelleme: 17.09.2024 - 14:35
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        Beşiktaş Eyüpspor mesaisine başladı!
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

        Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Trabzonspor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer oyuncuların pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, ısınma koşularıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

        Siyah-beyazlılar, Eyüpspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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