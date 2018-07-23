UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn ile eşleşen Beşiktaş, 26 Temmuz Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maç için uçak sorunu yaşıyordu.

Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre Faroe Adaları'na gidecek uçak bulamayan Siyah-Beyazlılar bu sorunu sonunda çözdü. Türk Hava Yolları'ndan bu konuyla ilgili beklediği yanıtı alamayan başkan Fikret Orman ve kurmayları, başka bir firmanın yeşil ışık yakmasıyla yolculuk planını yaptı. Beşiktaş kafilesinin çarşamba günü bu ülkeye gideceği ve idman yaptıktan sonra kampa gireceği bildirildi.

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