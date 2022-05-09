Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yazar yorumları

ENGİN VEREL

"Belki de sezonun en güzel derbisiydi. Ne isterseniz hepsi vardı. İki takımda da eksiklerin dışında, sakatlar, kadro dışları, formaya yakışan, yakışmayan futbolcular, golü atan sonrasında iki penaltı yaptıran, bir tarafta sakin bir teknik adam, diğerinde gol sevincinde yanındakini döver gibi sevinen, bunların hepsini bir arada görmek sezon başından pek rastlanan bir tablo değildi. Ancak bu çerçeve içerisinde ligi analiz ettiğimizde, ligin şampiyonu hatta ikincisi ve küme düşenleri belli olan bir haftada 22 futbolcunun bu kadar hırslı, istekli, arzulu ve tempolu bir futbol oynayacağını herhalde sizler de benim gibi beklemiyordunuz.