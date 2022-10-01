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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gözler kalecilerde olacak!

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in sekizinci haftasında yarın karşı karşıya gelecek. Nefesleri kesecek mücadelede gözler son dönemdeki performanslarıyla tartışılan Ersin Destanoğlu ve Altay Bayındır'da olacak

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  • Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gözler kalecilerde olacak! - Futbol Haberleri

    Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesinde gözler iki takımın kalecilerinde olacak.
  • Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gözler kalecilerde olacak! - Futbol Haberleri

    Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada kaleyi korumaları beklenen Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır ile Beşiktaş'ın 21 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu'nun sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek.
  • Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gözler kalecilerde olacak! - Futbol Haberleri

    Fenerbahçe'de 2019-2020 sezonundan beri görev alan Altay ile 2020-2021 sezonundan itibaren siyah-beyazlıların 1. kalecisi konumuna gelen Ersin'in derbide ortaya koyacağı mücadele, takımları adına büyük önem taşıyacak.
  • Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gözler kalecilerde olacak! - Futbol Haberleri

    PERFORMANSLARI TARTIŞILIYOR

    Beşiktaş'ın kalecisi Ersin ile Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay, performanslarıyla tartışılıyor.
  • Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gözler kalecilerde olacak! - Futbol Haberleri

    Siyah-beyazlılarda sezona kötü bir başlangıç yapan Ersin'in kalesine gelen topların neredeyse tamamının gole dönüşmesi, büyük tepki çekti. 
  • Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gözler kalecilerde olacak! - Futbol Haberleri

    Genç kalecinin kötü performansı, sözleşme nedeniyle kafasının karışık olduğu yorumlarını da beraberinde getirdi.
  • Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gözler kalecilerde olacak! - Futbol Haberleri

    Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay ise milli takım performansıyla tepki topladı. 
  • Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gözler kalecilerde olacak! - Futbol Haberleri

    Sarı-lacivertli formayla bu sezon birkaç kez hatalı gol yiyen Altay, milli takımda ise performansıyla eleştirildi.
  • Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gözler kalecilerde olacak! - Futbol Haberleri

    ALTAY 6 MAÇTA 6 GOL YEDİ

    Bu sezon ligde Fenerbahçe'nin oynadığı 6 maçta da kalede yer alan Altay Bayındır, toplam 6 kez rakiplerin gol sevinci yaşamasını engelleyemedi.
  • Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gözler kalecilerde olacak! - Futbol Haberleri

    Sarı-lacivertli file bekçisi, ligin ilk haftasında Ümraniyespor'dan 3, 3. haftada Adana Demirspor'dan 2 ve 4. haftada Konyaspor'dan 1 gol yedi.
  • Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gözler kalecilerde olacak! - Futbol Haberleri

    Altay, Fenerbahçe'nin oynadığı diğer 3 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı. Tecrübeli kaleci, Kasımpaşa, Kayserispor ve Alanyaspor'a karşı görevini eksiksiz yaptı.
  • Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gözler kalecilerde olacak! - Futbol Haberleri

    ERSİN SEZONA KÖTÜ BAŞLADI

    Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, bu sezona iyi bir başlangıç yapamadı.
  • Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gözler kalecilerde olacak! - Futbol Haberleri

    21 yaşındaki kaleci, takımının ligde oynadığı 7 maçın 5'inde görev yaparken, performansıyla olumsuz eleştirildi. Söz konusu 5 karşılaşmada kalesinde 7 gol gören Ersin, oynadığı sadece 1 maçta kalesini gole kapatabildi.
  • Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gözler kalecilerde olacak! - Futbol Haberleri

    ALTAY'IN GOL YEMEDİĞİ BEŞİKTAŞ MAÇI YOK

    Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, Beşiktaş'a karşı 6. derbisini oynayacak.
  • Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gözler kalecilerde olacak! - Futbol Haberleri

    Siyah-beyazlı takıma karşı bugüne dek oynadığı 5 karşılaşmanın tamamında kalesinde gol gören Altay, Beşiktaş'tan toplam 9 gol yedi. Altay, Beşiktaş'a karşı oynadığı 5 maçta bir kez 4, bir kez 2 ve 3 kez bir gole engel olamadı.

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