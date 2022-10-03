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Hakem kararları için ne dediler?

Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan ve golsüz sona eren derbiyi, beIN Trio ekibi değerlendirdi. İşte pozisyonlarla ilgili yorumlar...

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  • Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde penaltı tartışması! Penaltı beklenen pozisyon için ne dediler? beIN Trio ekibi değerlendirdi - Futbol Haberleri

    Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan ve golsüz sona eren derbiyi, beIN Trio ekibi değerlendirdi. 
  • Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde penaltı tartışması! Penaltı beklenen pozisyon için ne dediler? beIN Trio ekibi değerlendirdi - Futbol Haberleri

    WEGHORST İLE GUSTAVO POZİSYONU

    SORU: "Weghorst'un Gustavo'ya sarı kart çıkmalı mıydı?"

    Lale Orta: Sarı kart.

    Bülent Yıldırım: Gustavo önce çekiyor ama sonrasında Weghorst'un sol kolu, bilinçli ve kontrolsüz yüze gidiyor. Sarı kart daha doğru olurdu.

    Deniz Çoban: "Hakem çok iyi açıda, görüyor. Sarı kartı kaçırmamalıydı.
  • Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde penaltı tartışması! Penaltı beklenen pozisyon için ne dediler? beIN Trio ekibi değerlendirdi - Futbol Haberleri

    MULEKA; FAUL KARARI DOĞRU MU?

    SORU: "Muleka, Szalai'ye faul mu yaptı?"

    Bülent Yıldırım: Nizami beden şarjı değil. İlk hedefi rakip. Hakem çok iyi yakalmış. Faul tartışmasız doğru.

    Lale Orta: Muleka rakibine faul yaptı. Nizami şarj değil.

    Deniz Çoban: Szalai'nin yükselme anında bir hamle var, faul. Valerien Ismael'in dördüncü harekete tepkisine kayıtsız kalmamaları gerekirdi. Neden kulübe, dördüncü hakemin üstüne yürrü? Dördündü hakem buna ne yapsın?
  • Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde penaltı tartışması! Penaltı beklenen pozisyon için ne dediler? beIN Trio ekibi değerlendirdi - Futbol Haberleri

    JOSEF'E KART ÇIKAR MIYDI?

    SORU: "Josef de Souza faul yaptı mı?"

    Lale Orta: Josef de Souza kontrolsüz gelmedi, topa vurmaya geldi. Ve topa vurdu.

    Bülent Yıldırım: Josef topa sert geldi ve dokundu. Faul çalınmaması doğru bir karar.

    Deniz Çoban: Temiz pozisyon, devam kararı doğru.
  • Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde penaltı tartışması! Penaltı beklenen pozisyon için ne dediler? beIN Trio ekibi değerlendirdi - Futbol Haberleri

    OFSAYT DOĞRU MU?

    SORU: "Beşiktaş'ın sayılmayan golünde ofsayt var mı?"

    Bülent Yıldırım: Sıkıntı yok, ofsayt doğru.

    Lale Orta: Beşiktaş çok ofsayta düştü. Taç antreönür var, ofsayt antrenörü de olmalı. Bunlar hep kaybedilmiş ataklar. Kesinlikle ofsayt. Beşiktaş bu ofsaytları incelemeli.

    Deniz Çoban: Yardımcılar oldukça tecrübeliydi. Ofsayt doğru.
  • Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde penaltı tartışması! Penaltı beklenen pozisyon için ne dediler? beIN Trio ekibi değerlendirdi - Futbol Haberleri

    SALİH UÇAN'A KART OLMALI MIYDI?

    SORU: "Salih Uçan'a sarı kart gerekir mi?"

    Lale Orta: Sarı kart gereksiz.

    Bülent Yıldırım: Ufak bir temas var, hakemin kararına saygı duyuyorum. Sarı karta gerek yok.

    Deniz Çoban: Bir derbis atmosferinde, buna sarı olmaz.
  • Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde penaltı tartışması! Penaltı beklenen pozisyon için ne dediler? beIN Trio ekibi değerlendirdi - Futbol Haberleri

    SZALAI'YA KART GEREKİR Mİ?

    SORU: "Attila Szalai'ye sarı kart çıkmalı mıydı?"

    Lale Orta: Sarı kart çıkmalıydı. Muelaka'nın önü açıki, rakibi oyundan düşürmek için dışarı itiyor. Valerien Ismael'in yine hakeme tepkisi var, en azından uyarılmalıydı.

    Bülent Yıldırım: Umut vaadeden bir atak bence dğeil. Faul kararı yeterli.

    Deniz Çoban: Hakem kararına saygılıyım. Kontrolsüz de kabul edebilirdi. Sarı göstermemesine de saygılıyım. Ancak kulübedeki tepkilere duyarsız kalmamalıydı. Kitaba göre teknik heyetin yaptığına kırmızı kart çıkması yazıyor. Beşiktaş'ın teknik adamına bu kural uygulansın demiyorum ama en azından sarı kart çıkmalıydı.
  • Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde penaltı tartışması! Penaltı beklenen pozisyon için ne dediler? beIN Trio ekibi değerlendirdi - Futbol Haberleri

    SORU: "Joao Pedro'ya kart gerekir mi?"

    Bülent Yıldırım: Topa böyle mi girilir? Tayyip Talha kaçıyor, Pedro o sırada hakeme kadar gidiyor. Temas yok ama Tayyip Talha kendini koruyor. Burada oyunu bozan Pedro. Daha önce böyle giren stoperler de vardı, isim vermeyeceğim. Pedro iyi niyetli gelmiyor, buna şak diye sarı çıkmalıydı. Bu geliş tehlikeli. Rakibin sağlığını riske atıyor. Futbolda böyle dalış yok. Aksi görüş varsa bilemem. Temas olmasa bile, kural kitabına göre sarı gösterilebilir.

    Lale Orta: Teşebbüs de cezalandırılır. Burada kayarak kontrolsüz giriş var ama temas yok. Tehlikeli bir hareket var. Ancak temas olmadığı için sarı kart olabilir.

    Deniz Çoban: Pedro, Tayyip Talha'nın topunu kesmek için önüne atlıyor. Rakibine dalmak için böyle gelmiyor. Faul olmadığını düşünüyorum. Tayyip Talha'nın yaptığı sportmence değil! Müdahale olmamasına rağmen kıvranıyor.
  • Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde penaltı tartışması! Penaltı beklenen pozisyon için ne dediler? beIN Trio ekibi değerlendirdi - Futbol Haberleri

    SORU: "Arthur Masuaku'ya itirazdan sarı doğru mu?"

    Bülent Yıldırım: Sarı kart doğru.

    Lale Orta: Kesinlikle doğru.

    Deniz Çoban: Doğru.
  • Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde penaltı tartışması! Penaltı beklenen pozisyon için ne dediler? beIN Trio ekibi değerlendirdi - Futbol Haberleri

    FAUL MU, DEĞİL Mİ?

    SORU: "Enner Valencia'ya faul var mı?"

    Lale Orta: Burada ufak bir müdahale var.

    Bülent Yıldırım: Valencia istese giderdi, ufak teması kullanmak istedi.

    Deniz Çoban: Buradaki temas, oyuncuyu düşürmez. Hakem de bu küçük teması süzemez. Devam doğru.
  • Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde penaltı tartışması! Penaltı beklenen pozisyon için ne dediler? beIN Trio ekibi değerlendirdi - Futbol Haberleri

    JOAO PEDRO'YA KART OLUR MUYDU?

    SORU: "Joao Pedro'ya sarı gerekir mi?"

    Bülent Yıldırım: Pedro daha önce kart görmedi, burada geldi yine müdahale yaptı. Pedro kesinlikle kart görmeliydi. Gereksiz bir faul.

    Lale Orta: Sarı kart çıkmalıydı. Dele Alli'ye bir Fenerbahçeli faul yapıyor, sonra Pedro geliyor faul yapıyor. Bu da sürekli faul.

    Deniz Çoban: Sarı kartlık sert bir hamle yoksa, oyunu devam ettirmeliydi. Oyun sertleşecek diye oyunu kesiyorsa, kart çıkar.
  • Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde penaltı tartışması! Penaltı beklenen pozisyon için ne dediler? beIN Trio ekibi değerlendirdi - Futbol Haberleri

    PENALTI VAR MI, YOK MU?

    SORU: "Serdar Aziz penaltı bekledi, penaltı var mı? Attila Szalai'nin itilme durumu var mı?"

    Lale Orta: Beşiktaşlı futbolcunun el, rakibinin boğazında. Penaltı olması gerekir. Hakem verseydi, kimse itiraz edemezdi. Attila Szalai'nin de itilme durumu var ama penaltı olacak şiddette değil.

    Bülent Yıldırım: Dele Alli'nin Szalai'yi itmesi penaltıya yeterli itme değil. Serdar'ın pozisyonuna penaltı çalınmaması hakem kararı. Serdar Aziz de kendini kolay bırakıyor. Romain Saiss riskli hamleye rağmen topa vuruyor. Yoruma açıki hakem kararına saygı duymalıyız.

    Deniz Çoban: Sabaha kadar tartışırız. Birbirimizi ikna edemeyiz. Saiss kolunu kullanıyor ama Serdar'ın da oradan çıkma niyeti yok deniyor. Volkan Bayarslan iyi maç yönetti. Bence hakem kararına saygı duymalıyız. Devam daha doğru. Lale Hoca penaltı diyor, itiraz etmem.
  • Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde penaltı tartışması! Penaltı beklenen pozisyon için ne dediler? beIN Trio ekibi değerlendirdi - Futbol Haberleri

    SALİH UÇAN'A FAUL VAR MI?

    SORU: "Salih Uçan'a faul var mı?"

    Bülent Yıldırım: Lincoln Henrique, Salih Uçan'ı formadan çekiyor. Sağ ayağıyla da Salih'in ayağına basıyor. Faul var, çalmadı. Devamında Attila Szalai'ya Dele Alli kontrolsüz kayarak geldi. Orada Dele Alli'ye kart olurdu.

    Lale Orta: Faul var ama ayağa basmadan Lincoln Henriqu'ye kırmızı olmaz. Dele Alli'ye sarı çıkmalıydı.

    Deniz Çoban: Salih Uçan'a faul var ama Dele Alli'ye de sarı çıkmalıydı.
  • Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde penaltı tartışması! Penaltı beklenen pozisyon için ne dediler? beIN Trio ekibi değerlendirdi - Futbol Haberleri

    PENALTI OLUR MU?

    SORU: "Romain Saiss'in müdahalesi, penaltı mı?"

    Lale Orta: Top yerden sekiyor. El doğal konumda, penaltı olmaz.

    Bülent Yıldırım: Penaltı yok.

    Deniz Çoban: Net devam.
  • Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde penaltı tartışması! Penaltı beklenen pozisyon için ne dediler? beIN Trio ekibi değerlendirdi - Futbol Haberleri

    VALENCIA'YA KART GEREKLİ Mİ?

    SORU: "Enner Valencia düdükten sonra topa vurdu, kart gerekir mi?"

    Bülent Yıldırım: Bu atmosferde duymayavbilir, karta gerek yok.

    Lale Orta: Sarı çıkmayabilir.

    Deniz Çoban: Sarı olmaz.
  • Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde penaltı tartışması! Penaltı beklenen pozisyon için ne dediler? beIN Trio ekibi değerlendirdi - Futbol Haberleri

    WEGHORST OFSAYTTA MI?

    SORU: "Weghorst ofsayt mı?"

    Lale Orta: Ofsayt, yardımcı bayrak kaldırmalıydı.

    Büelnt Yıldırım: Ofsayt.

    Deniz Çoban: Ofsayt: Net ofsayt.
  • Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde penaltı tartışması! Penaltı beklenen pozisyon için ne dediler? beIN Trio ekibi değerlendirdi - Futbol Haberleri

    BATSHUAYI'NİN KARTI DOĞRU MU?

    SORU: "Batshuayi'ye kart doğru mu?"

    Bülent Yıldırım: Yanlış bir kart.

    Lale Orta: Müdahale yok, yanlış kart.

    Deniz Çoban: Sarı olmamalıydı, müdahale yok.
  • Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde penaltı tartışması! Penaltı beklenen pozisyon için ne dediler? beIN Trio ekibi değerlendirdi - Futbol Haberleri

    GEDSON'UN KARTI DOĞRU MU?

    SORU: "Gedson Fernandes'e sarı doğru mu?"

    Lale Orta: Sarı kart doğru.

    Bülent Yıldırım: Doğru karar.

    Deniz Çoban: Sarı kart yerinde.

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