Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe yarın karşı karşıya gelecek... Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak derbiyi hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Ligde 23. haftaya Beşiktaş 39, Fenerbahçe ise 24 puanla girdi.

BEŞİKTAŞ 4'TE 4 PEŞİNDE

Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek Süper Lig'de bu sezon ilk kez üst üste 3 karşılaşma kazanan siyah-beyazlılar, sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe'yi de taraftarının önünde yenip seriyi 4 maça çıkarmak ve zirve takibini sürdürmek amacında.

> Ljajic cezalı

Beşiktaş derbiye formda oyuncusu Adem Ljajic'ten yoksun çıkacak.

Evkur Yeni Malatyaspor maçında siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü kaydeden Ljajic, gol sevinci sonrasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerek derbide oynama şansını kaybetmişti.

Öte yandan, gözünde yaşadığı sorun nedeniyle geçen haftaki maçta forma giyemeyen Oğuzhan Özyakup'un derbide forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı. Sağ göz korneasında tespit edilen enfeksiyon nedeniyle bazı antrenmanlara çıkmayan Oğuzhan'la ilgili karar maçtan önce yapılacak değerlendirmelerden sonra verilecek.

> Üç futbolcu ceza sınırında

Beşiktaş'ta Fenerbahçe karşılaşması öncesi üç oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Necip Uysal, Dorukhan Toköz ve Gary Medel derbide kart görmeleri halinde 24. haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.

> Gözler Kagawa'da

Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in yokluğunda derbide gözler Shinji Kagawa'nın üzerinde olacak.

Siyah-beyazlıların devre arasında renklerine kattığı ve geride kalan 3 maçta ikinci yarılarda görev alan Japon futbolcunun, Ljajic'in yokluğunda ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

MUHTEMEL 11

Teknik direktör Şenol Güneş'in Fenerbahçe derbisinde sahaya süreceği olası 11 şöyle:

Loris Karius, Gökhan Gönül, Nicolas Isimat-Mirin, Domagoj Vida, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Ricardo Quaresma, Shinji Kagawa, Jeremain Lens (Güven Yalçın), Burak Yılmaz.

FENERBAHÇE DERBİDE ÇIKIŞ ARIYOR

> Süper Lig'de son 5 derbide kazanamadı

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 5 derbide kazanamadı.

Ligdeki son derbi galibiyetini 23 Eylül 2017'de Beşiktaş'a karşı alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 5 derbide 4 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.

> Deplasmanda kayıp

Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda 5 aydır galip gelemiyor.

Sarı-lacivertliler, bu sezon 11 maçta tek galibiyet yaşadığı dış sahalarda, 4 beraberlik, 6 yenilgi aldı.

Bu sezon ligdeki tek deplasman galibiyetini 16 Eylül 2018'de Atiker Konyaspor maçında elde eden Fenerbahçe, daha sonraki 8 dış saha maçında kazanamadı.

Fenerbahçe, dış sahada bu sezon gol yollarında da etkisiz kaldı. Deplasmandaki 11 maçın 7'sinde gol sevinci yaşayamayan sarı-lacivertliler, sadece 5 kez rakip fileleri havalandırabildi.

> Tolgay Arslan eski takımına karşı

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan, ilk kez eski takımına karşı mücadele edecek.

Vodafone Park'a son olarak Beşiktaş'ın 29 Ekim 2018'de Çaykur Rizespor'la oynadığı maçta çıkan Tolgay, bu karşılaşmada yedek kulübesinde oturmuştu.

Daha sonra kadro dışı bırakılan ve ara transferin son gününde Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşen Tolgay, 118 gün sonra Vodafone Park'a bu sefer rakip olarak çıkacak.

> Soldado döndü

Fenerbahçe'de cezası sona eren Soldado, derbide sahada olacak.

Kırmızı kart cezası nedeniyle geçen hafta ligde Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyen İspanyol santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde listede olmadığı Zenit karşılaşmalarında da görev alamamıştı.

Toplam 3 maç sonra formasına kavuşacak Soldado, teknik direktör Ersun Yanal'ın en önemli gol umudu olacak.

Öte yandan, sarı-lacivertlilerde Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar, İsmail Köybaşı, Andre Ayew, Eljif Elmas, Soldado ve Roman Neustaedter, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Beşiktaş derbisinde sarı kart görmesi durumunda 24. haftadaki Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

> Mehmet Ekici yok, Hasan Ali ve Valbuena belirsiz

Fenerbahçe'de derbide Mehmet Ekici'nin, sakatlığı nedeniyle forma giymesi beklenmiyor.

Süper Lig'de 8 Şubat'ta oynanan Kayserispor maçında aldığı darbeyle sakatlanan Mehmet'in Beşiktaş derbisine yetişmesi zor görünüyor.

Sarı-lacivertlilerde Zenit maçında belinde sıkıntı yaşayan Hasan Ali Kaldırım ve bu karşılaşma öncesi sakatlanan Mathieu Valbuena'nın durumları son antrenmanda belli olacak.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın Beşiktaş karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

Volkan Demirel, Isla, Skrtel, Sadık Çiftpınar, İsmail Köybaşı (Hasan Ali Kaldırım), Mehmet Topal, Jailson, Tolgay Arslan, Dirar, Moses, Soldado.