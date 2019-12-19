Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yaptı. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.
Sakatlığı geçen Georges-Kevin N'Koudou antrenmanda yer alırken, idmana tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmadı. Beşiktaş, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
YORUMLAR