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HaberlerFutbol

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile 22 Aralık Pazar günü yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı. Sakatlığı geçen Georges-Kevin N'Koudou antrenmanda yer alırken, idmana tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmadı

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile 22 Aralık Pazar günü yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.
AA

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yaptı. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.

Sakatlığı geçen Georges-Kevin N'Koudou antrenmanda yer alırken, idmana tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmadı. Beşiktaş, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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