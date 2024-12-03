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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına ara vermeden bugün yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 16:23 Güncelleme: 03.12.2024 - 16:24
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        Beşiktaş'ta derbi mesaisi başladı!
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        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş, derbi karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Hatayspor maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

        Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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