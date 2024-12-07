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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR'ı Kadir Sağlam! - Fenerbahçe Haberleri

        Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR'ı Kadir Sağlam!

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Kadir Sağlam oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 13:34 Güncelleme: 07.12.2024 - 13:34
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        Derbinin VAR'ı belli oldu!
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        Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, derbide bu akşam Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen’in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Erkan Özdamar olacak.

        Derbide VAR koltuğunda ise Kadir Sağlam oturacak. AVAR’da da Serkan Çimen görev yapacak.

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