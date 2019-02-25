Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın son maçında bu akşam Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek Süper Lig'de bu sezon ilk kez üst üste 3 karşılaşma kazanan siyah-beyazlılar, sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe'yi de taraftarının önünde yenip seriyi 4 maça çıkarmak ve zirve takibini sürdürmek amacında.
Süper Lig'de 23. haftaya 24 puanla küme düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada giren Fenerbahçe, alt sıralardan kurtulmak için derbide galip gelmeye çalışacak. Ligde son iki maçını kazanamayan, UEFA Avrupa Ligi'ne de hafta içinde Rus ekibi Zenit'e yenilerek veda eden sarı-lacivertliler, derbide 3 puanı alarak taraftarlarını sevindirmeyi hedefliyor.
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Park'ta bu akşam saat 21.00'de başlayacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Beşiktaş - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1'den yayınlanacak.
FENERBAHÇE, LİGDEKİ SON 5 DERBİYİ KAZANAMADI
Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 5 derbide kazanamadı. Ligdeki son derbi galibiyetini 23 Eylül 2017'de Beşiktaş'a karşı alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 5 derbide 4 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.
DEPLASMANDA KAYIP!
Sarı-lacivertliler, bu sezon 11 maçta tek galibiyet yaşadığı dış sahalarda, 4 beraberlik, 6 yenilgi aldı. Bu sezon ligdeki tek deplasman galibiyetini 16 Eylül 2018'de Atiker Konyaspor maçında elde eden Fenerbahçe, daha sonraki 8 dış saha maçında kazanamadı. Fenerbahçe, dış sahada bu sezon gol yollarında da etkisiz kaldı. Deplasmandaki 11 maçın 7'sinde gol sevinci yaşayamayan sarı-lacivertliler, sadece 5 kez rakip fileleri havalandırabildi.
BEŞİKTAŞ, İÇ SAHA AVANTAJINA GÜVENİYOR!
Dev derbi öncesinde siyah-beyazlıların iç saha, sarı-lacivertlilerin deplasman performansı dikkati çekiyor. Ligde 23. haftaya 3. sırada giren Beşiktaş bu sezon Vodafone Park'ta oynadığı 10 karşılaşmada 20 puan topladı. Seyircisi önündeki maçların 6'sından galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Seyircisi önünde çıktığı 10 maçta rakip fileleri 19 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 11 gol gördü.
LJAJIC CEZALI!
Beşiktaş derbiye formda oyuncusu Adem Ljajic'ten yoksun çıkacak. Evkur Yeni Malatyaspor maçında siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü kaydeden Ljajic, gol sevinci sonrasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerek derbide oynama şansını kaybetmişti.
Öte yandan, gözünde yaşadığı sorun nedeniyle geçen haftaki maçta forma giyemeyen Oğuzhan Özyakup'un derbide forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı. Sağ göz korneasında tespit edilen enfeksiyon nedeniyle bazı antrenmanlara çıkmayan Oğuzhan'la ilgili karar maçtan önce yapılacak değerlendirmelerden sonra verilecek.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER!
BEŞİKTAŞ
Teknik direktör Şenol Güneş'in Fenerbahçe derbisinde sahaya süreceği olası 11 şöyle:
LORIS KARIUS
GÖKHAN GÖNÜL
ISIMAT-MIRIN
DOMAGOJ VIDA
CANER ERKİN
ATIBA HUTCHINSON
DORUKHAN TOKÖZ
RICARDO QUARESMA
SHINJI KAGAWA
JEREMAIN LENS (GÜVEN YALÇIN)
BURAK YILMAZ
FENERBAHÇE
Teknik direktör Ersun Yanal'ın ise Beşikltaş derbisinde sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor:
VOLKAN DEMİREL
MAURICIO ISLA
MARTIN SKRTEL
SADIK ÇİFTPINAR
HASAN ALİ KALDIRIM (İSMAİL)
MEHMET TOPAL
JAILSON
TOLGAY ARSLAN
NABIL DIRAR
VICTOR MOSES
ROBERTO SOLDADO
SADIK, BURAK'A ÖZEL HAZIRLANDI!
Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre sarı-lacivertlilere devre arasında transfer olan ve kısa sürede taraftarın sevgilisi olan Sadık Çiftpınar, Beşiktaş maçına da büyük bir azimle hazırlandı. Rakibin tüm hücum aksiyonlarına çalışan başarılı stoper, Burak Yılmaz’a göz açtırmamak için yoğun bir mesai harcıyor. Yıldız golcünün tüm özelliklerine hakim olmaya gayret eden Sadık, teknik heyetin hazırladığı oyuncunun videolarını izleyerek hata yapmadan derbiyi tamamlamayı hedefliyor.
ÜÇ FUTBOLCU SINIRDA
Beşiktaş'ta Fenerbahçe karşılaşması öncesi üç oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Necip Uysal, Dorukhan Toköz ve Gary Medel derbide kart görmeleri halinde 24. haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.
TOLGAY ARSLAN ESKİ TAKIMINA KARŞI!
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan, ilk kez eski takımına karşı mücadele edecek. Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Ersun Yanal, eski takımına karşı deplasmanda oynanacak maç öncesinde tecrübeli oyuncusuyla özel bir görüşme gerçekleştirdi. Yanal, Tolgay’a çok güvendiğini ifade ederek, “Zenit maçında olduğu gibi takımı yönlendirmeni ve tempoyu belirlemeni istiyorum. Ben kadar iyi bir oyuncu olduğunu biliyorum. Bu maçta da tamamen futbola odaklanarak takımı taşımanı istiyorum” ifadelerini kullandı.
SOLDADO'NUN CEZASI BİTTİ
Fenerbahçe'de cezası sona eren Soldado, derbide sahada olacak. Kırmızı kart cezası nedeniyle geçen hafta ligde Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyen İspanyol santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde listede olmadığı Zenit karşılaşmalarında da görev alamamıştı. Toplam 3 maç sonra formasına kavuşacak Soldado, teknik direktör Ersun Yanal'ın en önemli gol umudu olacak.
Öte yandan, sarı-lacivertlilerde Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar, İsmail Köybaşı, Andre Ayew, Eljif Elmas, Soldado ve Roman Neustaedter, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Beşiktaş derbisinde sarı kart görmesi durumunda 24. haftadaki Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.
SON MAÇ BERABERE!
Beşiktaş ile Fenerbahçe, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 125 kez karşı karşıya geldi. Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 46, Beşiktaş 39 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 40 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin ligdeki 138 golüne, siyah-beyazlılar 137 golle yanıt verdi.
Beşiktaş ile Fenerbahçe, rekabetteki son maçta eşitliği bozamadı. Sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, eski oyuncusu Ryan Babel ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçeli Andre Ayew'in golüyle derbi 1-1 bitti.
SON 16 MAÇTA 19 KIRMIZI ÇIKTI!
İki takım arasında oynanan son 16 resmi maçta hakemler 19 kez kırmızı kartına başvurdu. Siyah-beyazlı oyuncular bu dönemde 12 kez kırmızı kart görürken, Fenerbahçeliler 7 defa aynı durumla karşılaştı.
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