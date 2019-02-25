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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine doğru

Giriş: 25.02.2019 - 10:14 | Güncelleme:  

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı bu akşam nefesleri kesecek! Ligde oynadığı son üç maçı da kazanan Beşiktaş, sarı-lacivertlileri mağlup ederek 4'te 4 yapmak istiyor. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve ligdeki son 5 derbide galibiyet alamayan Fenerbahçe ise 3 puan hasretine son vermenin peşinde! İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri, sakat ve cezalı oyuncular...

  • 1 Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı muhtemel 11'ler
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    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın son maçında bu akşam Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek Süper Lig'de bu sezon ilk kez üst üste 3 karşılaşma kazanan siyah-beyazlılar, sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe'yi de taraftarının önünde yenip seriyi 4 maça çıkarmak ve zirve takibini sürdürmek amacında.

  • 2 Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı muhtemel 11'ler
    2 | 38

    Süper Lig'de 23. haftaya 24 puanla küme düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada giren Fenerbahçe, alt sıralardan kurtulmak için derbide galip gelmeye çalışacak. Ligde son iki maçını kazanamayan, UEFA Avrupa Ligi'ne de hafta içinde Rus ekibi Zenit'e yenilerek veda eden sarı-lacivertliler, derbide 3 puanı alarak taraftarlarını sevindirmeyi hedefliyor.

     

  • 3 Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı muhtemel 11'ler
    3 | 38

    Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Park'ta bu akşam saat 21.00'de başlayacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Beşiktaş - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1'den yayınlanacak. 

  • 4 Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı muhtemel 11'ler
    4 | 38

    FENERBAHÇE, LİGDEKİ SON 5 DERBİYİ KAZANAMADI

    Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 5 derbide kazanamadı. Ligdeki son derbi galibiyetini 23 Eylül 2017'de Beşiktaş'a karşı alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 5 derbide 4 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.

  • 5 Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı muhtemel 11'ler
    5 | 38

    DEPLASMANDA KAYIP!

    Sarı-lacivertliler, bu sezon 11 maçta tek galibiyet yaşadığı dış sahalarda, 4 beraberlik, 6 yenilgi aldı. Bu sezon ligdeki tek deplasman galibiyetini 16 Eylül 2018'de Atiker Konyaspor maçında elde eden Fenerbahçe, daha sonraki 8 dış saha maçında kazanamadı. Fenerbahçe, dış sahada bu sezon gol yollarında da etkisiz kaldı. Deplasmandaki 11 maçın 7'sinde gol sevinci yaşayamayan sarı-lacivertliler, sadece 5 kez rakip fileleri havalandırabildi.

  • 6 Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı muhtemel 11'ler
    6 | 38

    BEŞİKTAŞ, İÇ SAHA AVANTAJINA GÜVENİYOR!

    Dev derbi öncesinde siyah-beyazlıların iç saha, sarı-lacivertlilerin deplasman performansı dikkati çekiyor. Ligde 23. haftaya 3. sırada giren Beşiktaş bu sezon Vodafone Park'ta oynadığı 10 karşılaşmada 20 puan topladı. Seyircisi önündeki maçların 6'sından galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Seyircisi önünde çıktığı 10 maçta rakip fileleri 19 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 11 gol gördü.

     

  • 7 Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı muhtemel 11'ler
    7 | 38

    LJAJIC CEZALI!

    Beşiktaş derbiye formda oyuncusu Adem Ljajic'ten yoksun çıkacak. Evkur Yeni Malatyaspor maçında siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü kaydeden Ljajic, gol sevinci sonrasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerek derbide oynama şansını kaybetmişti.

  • 8 Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı muhtemel 11'ler
    8 | 38

    Öte yandan, gözünde yaşadığı sorun nedeniyle geçen haftaki maçta forma giyemeyen Oğuzhan Özyakup'un derbide forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı. Sağ göz korneasında tespit edilen enfeksiyon nedeniyle bazı antrenmanlara çıkmayan Oğuzhan'la ilgili karar maçtan önce yapılacak değerlendirmelerden sonra verilecek.

  • 9 Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı muhtemel 11'ler
    9 | 38

    İŞTE MUHTEMEL 11'LER!

    BEŞİKTAŞ

    Teknik direktör Şenol Güneş'in Fenerbahçe derbisinde sahaya süreceği olası 11 şöyle:

    LORIS KARIUS

  • 10 Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı muhtemel 11'ler
    10 | 38

    GÖKHAN GÖNÜL

     

  • 11 Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı muhtemel 11'ler
    11 | 38

    ISIMAT-MIRIN

  • 12 Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı muhtemel 11'ler
    12 | 38

    DOMAGOJ VIDA

  • 13 Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı muhtemel 11'ler
    13 | 38

    CANER ERKİN

  • 14 Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı muhtemel 11'ler
    14 | 38

    ATIBA HUTCHINSON

  • 15 Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı muhtemel 11'ler
    15 | 38

    DORUKHAN TOKÖZ

  • 16 Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı muhtemel 11'ler
    16 | 38

    RICARDO QUARESMA

  • 17 Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı muhtemel 11'ler
    17 | 38

    SHINJI KAGAWA

  • 18 Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı muhtemel 11'ler
    18 | 38

    JEREMAIN LENS (GÜVEN YALÇIN)

  • 19 Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı muhtemel 11'ler
    19 | 38

    BURAK YILMAZ

  • 20 Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı muhtemel 11'ler
    20 | 38

    FENERBAHÇE 

    Teknik direktör Ersun Yanal'ın ise Beşikltaş derbisinde sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor:

    VOLKAN DEMİREL

  • 21 Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı muhtemel 11'ler
    21 | 38

    MAURICIO ISLA

  • 22 Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı muhtemel 11'ler
    22 | 38

    MARTIN SKRTEL

  • 23 Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı muhtemel 11'ler
    23 | 38

    SADIK ÇİFTPINAR

  • 24 Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı muhtemel 11'ler
    24 | 38

    HASAN ALİ KALDIRIM (İSMAİL)

  • 25 Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı muhtemel 11'ler
    25 | 38

    MEHMET TOPAL

  • 26 Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı muhtemel 11'ler
    26 | 38

    JAILSON

  • 27 Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı muhtemel 11'ler
    27 | 38

    TOLGAY ARSLAN

  • 28 Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı muhtemel 11'ler
    28 | 38

    NABIL DIRAR

  • 29 Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı muhtemel 11'ler
    29 | 38

    VICTOR MOSES

  • 30 Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı muhtemel 11'ler
    30 | 38

    ROBERTO SOLDADO

  • 31 Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı muhtemel 11'ler
    31 | 38

    SADIK, BURAK'A ÖZEL HAZIRLANDI!

    Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre sarı-lacivertlilere devre arasında transfer olan ve kısa sürede taraftarın sevgilisi olan Sadık Çiftpınar, Beşiktaş maçına da büyük bir azimle hazırlandı. Rakibin tüm hücum aksiyonlarına çalışan başarılı stoper, Burak Yılmaz’a göz açtırmamak için yoğun bir mesai harcıyor. Yıldız golcünün tüm özelliklerine hakim olmaya gayret eden Sadık, teknik heyetin hazırladığı oyuncunun videolarını izleyerek hata yapmadan derbiyi tamamlamayı hedefliyor.

  • 32 Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı muhtemel 11'ler
    32 | 38

    ÜÇ FUTBOLCU SINIRDA

    Beşiktaş'ta Fenerbahçe karşılaşması öncesi üç oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Necip Uysal, Dorukhan Toköz ve Gary Medel derbide kart görmeleri halinde 24. haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.

  • 33 Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı muhtemel 11'ler
    33 | 38

    TOLGAY ARSLAN ESKİ TAKIMINA KARŞI!

    Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan, ilk kez eski takımına karşı mücadele edecek.  Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Ersun Yanal, eski takımına karşı deplasmanda oynanacak maç öncesinde tecrübeli oyuncusuyla özel bir görüşme gerçekleştirdi. Yanal, Tolgay’a çok güvendiğini ifade ederek, “Zenit maçında olduğu gibi takımı yönlendirmeni ve tempoyu belirlemeni istiyorum. Ben kadar iyi bir oyuncu olduğunu biliyorum. Bu maçta da tamamen futbola odaklanarak takımı taşımanı istiyorum” ifadelerini kullandı.

  • 34 Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı muhtemel 11'ler
    34 | 38

    SOLDADO'NUN CEZASI BİTTİ

     

    Fenerbahçe'de cezası sona eren Soldado, derbide sahada olacak. Kırmızı kart cezası nedeniyle geçen hafta ligde Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyen İspanyol santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde listede olmadığı Zenit karşılaşmalarında da görev alamamıştı. Toplam 3 maç sonra formasına kavuşacak Soldado, teknik direktör Ersun Yanal'ın en önemli gol umudu olacak.

  • 35 Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı muhtemel 11'ler
    35 | 38

    Öte yandan, sarı-lacivertlilerde Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar, İsmail Köybaşı, Andre Ayew, Eljif Elmas, Soldado ve Roman Neustaedter, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Beşiktaş derbisinde sarı kart görmesi durumunda 24. haftadaki Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

  • 36 Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı muhtemel 11'ler
    36 | 38

    SON MAÇ BERABERE!

    Beşiktaş ile Fenerbahçe, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 125 kez karşı karşıya geldi. Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 46, Beşiktaş 39 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 40 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin ligdeki 138 golüne, siyah-beyazlılar 137 golle yanıt verdi.

     

  • 37 Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı muhtemel 11'ler
    37 | 38

    Beşiktaş ile Fenerbahçe, rekabetteki son maçta eşitliği bozamadı. Sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, eski oyuncusu Ryan Babel ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçeli Andre Ayew'in golüyle derbi 1-1 bitti.

  • 38 Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı muhtemel 11'ler
    38 | 38

    SON 16 MAÇTA 19 KIRMIZI ÇIKTI!

    İki takım arasında oynanan son 16 resmi maçta hakemler 19 kez kırmızı kartına başvurdu. Siyah-beyazlı oyuncular bu dönemde 12 kez kırmızı kart görürken, Fenerbahçeliler 7 defa aynı durumla karşılaştı.

     

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