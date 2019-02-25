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TOLGAY ARSLAN ESKİ TAKIMINA KARŞI!

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan, ilk kez eski takımına karşı mücadele edecek. Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Ersun Yanal, eski takımına karşı deplasmanda oynanacak maç öncesinde tecrübeli oyuncusuyla özel bir görüşme gerçekleştirdi. Yanal, Tolgay’a çok güvendiğini ifade ederek, “Zenit maçında olduğu gibi takımı yönlendirmeni ve tempoyu belirlemeni istiyorum. Ben kadar iyi bir oyuncu olduğunu biliyorum. Bu maçta da tamamen futbola odaklanarak takımı taşımanı istiyorum” ifadelerini kullandı.