Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Süper Lig'de 15. hafta dev bir maça sahne olacak. Lider Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk oluyor. Dev derbi öncesinde Beşiktaş - Fenerbahçe maçının oynanacağı tarih ve saat futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte zirve yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi için nefesler tutuldu. Zirve yarışını doğrudan ilgilendiren Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesinde biletler 6 Aralık Çarşamba akşamı satışa sunuldu. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri derbiyi kazanarak zirve takibini sürdürmek isterken, İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe rakibini yenip liderliğini sürdürmek istiyor. Peki, "Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler...
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 9 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİ MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?
Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı biletleri 6 Aralık Çarşamba günü satışa çıktı. İşte bilet fiyatları.
1. KATEGORİ 1.720 TL
102-125 BLOK 1.600 TL
2. KATEGORİ 1.360 TL
3. KATEGORİ 1.120 TL
4. KATEGORİ 960 TL
5. KATEGORİ 880 TL
415-416 BLOK 880 TL
414-417 BLOK 800 TL
6. KATEGORİ 760 TL
413-418 BLOK 720 TL
7. KATEGORİ 360 TL
8. KATEGORİ 340 TL
LOCA 162 22.500 TL
VIP 100 17.500 TL
VIP 101-126 15:00 TL