DHA

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig´de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş´in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve duran top çalışmasıyla başladı. Dört takım halinde dar alanda minyatür kale çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig´de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 17.00´de yapacağı antrenmanla sürdürecek.