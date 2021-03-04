Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

AA

Beşiktaş Kulübünün mesajında, "Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübünün mesajında ise "Bitlis'e bağlı Tatvan ilçesinin yakınlarında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz." görüşlerine yer verildi.

Galatasaray Kulübünün mesajında da "Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz." denildi.