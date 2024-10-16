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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Beşiktaş, FIBA Avrupa Kupası'nda Benfica'yı ağırlayacak! - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş, FIBA Avrupa Kupası'nda Benfica'yı ağırlayacak!

        FIBA Avrupa Kupası ikinci hafta mücadelesinde Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, yarın (17 Ekim) Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 10:16 Güncelleme: 16.10.2024 - 19:08
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        Beşiktaş'ın konuğu Benfica!
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        Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci hafta mücadelesinde yarın (17 Ekim) Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek.

        Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

        İlk maçında GEAS Basket'i deplasmanda 63-49 mağlup eden siyah-beyazlılar, K Grubu'na galibiyetle başladı.

        Portekiz ekibi Benfica da sahasında Basket Namur Capitale karşısında 77-52 kazandı.

        Geçen sezon bu kupada final oynayan Beşiktaş, sahasındaki mücadeleyi kazanarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

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