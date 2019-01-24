Beşiktaş Futbol Para Ligi'nde 26'ncı

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Deloitte'un bu yıl 22'ncisini yayımladığı Futbol Para Ligi raporuna göre, İspanyol kulübü Real Madrid 750,9 milyon Euroluk geliriyle en zengin 20 kulüp arasında birinci olurken Beşiktaş 26'ncı sırada yer aldı. 165,7 milyon Euroluk gelirle ilk 30'da yer alan tek Türk takımı olan Beşiktaş, Futbol Para Ligi'nde ilk kez bu kadar üst sıralara ulaştı.
Sıralamada, bir başka İspanyol kulübü Barcelona ikinci, geçen yılın birincisi, İngiliz kulübü Manchester United ise üçüncü oldu.
2017-18 sezonunda 20 en zengin kulübün toplam geliri yüzde 6 oranında artarak 8.3 milyar Euro'ya çıktı.
Kulüplerin sadece gelirlerine bakan, borçlarını dikkate almayan sıralamada ilk 10'da İngiliz Premier liginden ilk kez altı takım yer aldı.
Rapora göre, Real Madrid, Barcelona'ndan 60.5 milyon Euro daha fazla gelir elde etti.
Kulüp, geçen Mayıs'ta Kiev'de oynanan maçta Liverpool'u 3-1 yenerek arka arkaya üç kez Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanmıştı.
Şampiyonluğun, kulübün gelirlerini artırmasında büyük paya sahip olduğu belirtiliyor.
Listede Bayern Münih ve Manchester City geçen sezondaki yerlerini koruyarak ilk beşte yer aldı.
Manchester City'yi Paris St-Germain, Liverpool, Chelsea, Arsenal ve Tottenham Hotspur izliyor.
Diğer İngiliz kulüplerinden Everton 17'nci, Newcastle United 19'uncu ve West Ham United 20'nci oldu.
Listedeki en zengin 20 kulübün tamamı, beş büyük Avrupa liginden. İlk 20'de İtalya'dan dört, Almanya ve İspanya'dan 3'er, Fransa'dan da bir kulüp var.
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