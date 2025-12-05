Habertürk
        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş GAIN: 101 – Panionios: 83 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş GAIN: 101 – Panionios: 83 | MAÇ SONUCU

        BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 9. haftasında Yunan ekibi Panionios'u konuk eden temsilcimiz Beşiktaş GAİN maçtan 101-83 galip ayrıldı.

        Giriş: 05.12.2025 - 22:34 Güncelleme: 05.12.2025 - 22:34
        Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 9. hafta maçında konuk ettiği Yunanistan ekibi Panionios'u 101-83 yendi.

        Bu sonuçla siyah-beyazlılar üst üste 3'üncü, toplamda ise 7'nci galibiyetini aldı. Son sıradaki konuk takım ise 8. yenilgisini yaşadı.

        Beşiktaşlı futbolcular Vaclav Cerny ve David Jurasek, karşılaşmayı saha kenarından takip etti.

        Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Alberto Baena (İspanya), Kristaps Konstantinovs (Letonya), Stefan Calic (Sırbistan)

        Beşiktaş GAİN: Dotson 11, Mathews 15, Anthony Brown 6, Morgan 16, Zizic 18, Kamagate 6, Berk Uğurlu 13, Yiğit Arslan 8, Lemar 3, Vitto Brown 5

        Panionios: Watson 9, Lemon 8, Starks 10, Kreuser 2, Hands 11, Papas 7, Tsalmpouris 20, Lewis 7, Gontikas 9, Patrikis, Gkikas

        1. Periyot: 27-20

        Devre: 55-46

        3. Periyot: 73-70

