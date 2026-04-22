Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş GAİN - JL Bourg maçı TRT Spor canlı izle ekranı: Beşiktaş GAİN - JL Bourg maçı hangi kanalda, EuroCup finali şifreli mi, şifresiz mi yayınlanıyor?

        Beşiktaş GAİN - JL Bourg maçı canlı izle: Beşiktaş GAİN - JL Bourg maçı hangi kanalda?

        Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası (EuroCup) final serisi ilk maçında Fransız ekibi Cosea JL Bourg ile karşı karşıya geliyor. Fransa'nın Bourg-en-Bresse kentinde, Ekinox Arena'da oynanacak final mücadelesi öncesinde, Beşiktaş GAİN - JL Bourg maçının başlama saati ve canlı yayın bilgisi basketbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Beşiktaş GAİN - JL Bourg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş GAİN - JL Bourg maçı canlı izle bilgisi...

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 21:16 Güncelleme:
        Beşiktaş GAİN - JL Bourg maçı için geri sayım başladı. Son olarak 2011-2012 sezonunda FIBA EuroChallenge Kupası'nı müzesine götüren siyah-beyazlılar, kulüpler düzeyinde 20. Avrupa kupası için parkeye çıkacak. Peki, Beşiktaş GAİN - JL Bourg maçı ne zaman, saat kaçta? EuroCup Beşiktaş GAİN maçı hangi kanalda? İşte Beşiktaş GAİN - JL Bourg maçı canlı yayın bilgileri...

        BEŞİKTAŞ GAİN - JL BOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Beşiktaş GAİN - JL Bourg maçı, 22 Nisan 2026 Çarşamba saat 20.00'de oynanacak.

        BEŞİKTAŞ GAİN - JL BOURG MAÇI HANGİ KANALDA?

        Beşiktaş GAİN - JL Bourg maçı canlı olarak TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

        TRT SPOR CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        TÜRK TAKIMLARININ KARNESİ

        Türkiye, kadınlar ve erkeklerde daha önce Avrupa kupalarında 19 kez kupa sevinci yaşadı.

        Basketbolda daha önce erkeklerde Anadolu Efes 3, Fenerbahçe 2, Beşiktaş, Galatasaray, Darüşşafaka ve Bahçeşehir Koleji 1'er kez, kadınlarda ise Fenerbahçe 5, Galatasaray 3, ÇİMSA ÇBK Mersin, Yakın Doğu Üniversitesi de 1 defa Avrupa kupalarında şampiyonluk yaşadı.

        Erkeklerde Avrupa Ligi'ni Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko 2'şer kez kazandı. Galatasaray ve Darüşşafaka BKT Avrupa Kupası'nı, Bahçeşehir Koleji FIBA Avrupa Kupası'nı, Beşiktaş ise FIBA EuroChallenge Kupası'nı birer kez kazanma başarısı gösterdi. O zamanki adıyla Efes Pilsen de 1996'da Koraç Kupası'nı alarak Türkiye'ye ilk Avrupa zaferini getirdi.

        Kadınlarda ise Fenerbahçe 3, Galatasaray 1 defa Avrupa Ligi zaferi yaşadı. Galatasaray ayrıca 2 kez, Yakın Doğu Üniversitesi ve ÇİMSA ÇBK Mersin ise 1'er defa FIBA Avrupa Kupası'nı Türkiye'ye hediye etti. Fenerbahçe Kadın Takımı, ayrıca 2 kez Süper Kupa'yı da kazanarak Türk takımlarının Avrupa'daki kupa sayısını 19'a çıkardı.

        Beşiktaş GAİN, 2011-2012 sezonunda elde ettiği FIBA EuroChallenge Kupası'nın ardından Avrupa'da ikinci kez kupaya çok yakın. Siyah-beyazlılar, Fransız ekibi Cosea JL Bourg karşısında seriyi kazanması durumunda mutlu sona ulaşacak.

        İLK KUPA ANADOLU EFES'TEN

        Türk basketbolu, ilk Avrupa zaferini 1996'da Anadolu Efes ile yaşadı.

        Başantrenör Aydın Örs yönetiminde o zamanki adı Efes Pilsen olan lacivert-beyazlılar, Makedon oyuncusu Petar Naumoski'nin önderliğinde büyük bir başarıya imza attı.

        Anadolu Efes, 1995-1996 sezonunda Avrupa'nın iki numaralı kupası olan Koraç Kupası finalinde İtalya ekibi Stefanel Milano'yu geçerek, Türk basketbol tarihinin ilk büyük başarısını elde etti.

        Türk takımları bu sezon iki Avrupa kupasını daha Türkiye'ye getirdi.

        FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde deplasmanda 85-80 kazandığı maçın rövanşında Athinaikos Qualco'ya 77-75 yenilmesine rağmen şampiyon olan Çimsa ÇBK Mersin, Türkiye'ye bu sezonki ilk Avrupa zaferini yaşattı.

        İki Türk temsilcisi Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya geldi. İspanya'da oynanan final maçını 68-55 kazanan Fenerbahçe Opet, organizasyonu 3. kez kazanmayı başardı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 21 Nisan 2026 (ABD-İran Savaşa Geri Mi Dönüyor?)

        Ateşkes sona eriyor savaş sürer mi? İran ABD ile masaya oturacak mı? ABD-İran savaş geri mi dönüyor? Tahran müzakerelere katılacak mı? Lübnan'da kalıcı ateşkes olacak mı? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        HSK’dan “Sıfır Gecikmeli Yargı” adımı
        HSK’dan “Sıfır Gecikmeli Yargı” adımı
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        "ABD'nin kilit füze stokları önemli ölçüde tükendi"
        "ABD'nin kilit füze stokları önemli ölçüde tükendi"
        Almanya'dan yeni askeri strateji
        Almanya'dan yeni askeri strateji
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        Bugün Ne Oldu? 22 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Nisan 2026'nın haberleri
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!