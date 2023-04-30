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Süper Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı ağırlıyor. STAT: Vodafone Park

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports

HAKEM: Ali Şansalan BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Godson, Redmond, Cenk, Aboubakar

YEDEKLER: Ersin, Onur, Kerem Atakan, Necip, Berkay, Welinton, Muleka, Maxim, Umut Meraş, Tayfur

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi

YEDEKLER: Okan, Dubois, Midtsjö, Yunus, Zaniolo, Gomis, Berkan, Kaan, Barış Alper, Mata

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk Ligde oynadığı son 8 karşılaşmada 7 galibiyet 1 beraberlik alarak üst sıraları zorlayan siyah-beyazlı ekip, geride kalan 30 maçta topladığı 62 puanla ligde 3. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekibin, 1 maçı eksik olan lider Galatasaray'la arasında ise 8 puan fark bulunuyor. Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 29 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Topladığı 70 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, geçen hafta Karagümrük ile evinde 3-3 berabere kalmıştı.

Ghezzal oynamayacak Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal derbide forma giyemeyecek. Bu sezon yaşadığı uzun süreli sakatlıkları nedeniyle takımına yardımcı olamayan tecrübeli oyuncunun yanı sıra tedavisi devam eden Tayyip Talha Sanuç da Galatasaray karşısında görev yapamayacak.

Cenk Tosun sınırda Siyah-beyazlı ekipte derbi öncesi Cenk Tosun sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sezonun geride kalan bölümünde Bitexen Giresunspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarında sarı kart görerek 3 sarı kartla ceza sınırına ulaşan golcü oyuncu, Galatasaray maçında da sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak mücadelede görev yapamayacak.

Galatasaray'da 4 futbolcu sınırda Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmazken, 4 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, sarı kart görmeleri durumunda ligin 33. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş evinde bir maç kaybetti Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon Vodafone Park'ta sadece bir maçta yenildi. Siyah-beyazlı takım, sahasında oynadığı 15 maçtan 11 galibiyet, 3 beraberlikle ve 1 mağlubiyetle ayrıldı. Evindeki tek yenilgisini Medipol Başakşehir karşısında alan Beşiktaş'ın sahasında puan kaybettiği diğer maçlar ise berabere biten Fenerbahçe, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor müsabakaları oldu. Siyah-beyazlı takım, dış saha karşılaşmalarında ise 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 26 puan topladı. Beşiktaş, Vodafone Park'ta yaptığı maçlarda 32 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Deplasman müsabakalarında 25 kez ağları havalandıran siyah-beyazlı takım, 17 kez de topu ağlarından çıkarttı.

Galatasaray deplasmanda 10 maç kazandı Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada yaptığı 14 maçın 10'unu kazandı, 2'sinde berabere kaldı ve 2'sinde de mağlup oldu. Deplasmanda Yukatel Kayserispor ve Arabam.com Konyaspor maçlarını kaybeden sarı-kırmızılı takım, dış sahadaki beraberliklerini de Trabzonspor ve Adana Demirspor karşısında yaşadı. Süper Lig'de tarihinin en iyi deplasman performanslarından birini sergileyen Galatasaray, dış sahada çıktığı 14 maçın 9'unda kalesini gole kapatma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı takım deplasman maçlarında topladığı 32 puanla, bu alanda zirveyi Fenerbahçe ile paylaştı. Galatasaray, sahasındaki maçlarda ise 12 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda 38 puan elde etti. Konuk olarak çıktığı lig maçlarında 32 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde sadece 8 gol gördü. Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda oynadığı müsabakalarda ise 35 gol atıp, 15 gol yedi.

Rekabette 353. randevu Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 353. kez birbirine rakip olacak. Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 352 maçın 125'ini Galatasaray, 113'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Taraflar arasındaki 99 yıllık rekabette sarı-kırmızılıların attığı 492 gole, siyah-beyazlılar 460 golle karşılık verdi.

Ligde Galatasaray üstün Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 129 karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 48, Beşiktaş ise 38 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 158, siyah-beyazlılar 136 gol kaydetti.

Vodafone Park'taki maçlar Beşiktaş, 2016 yılında açılan Vodafone Park'ta Galatasaray'a kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor. İki takım arasında bu statta 24 Eylül 2016'da oynanan ilk derbi 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, Vodafone Park'ta daha sonra yapılan 5 derbide de sahadan galibiyetle ayrıldı. Söz konusu 6 karşılaşmada siyah-beyazlı ekip 11 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray ise 3 gol atabildi. Beşiktaş, bu maçların tümünde gol sevinci yaşadı, sarı-kırmızılılar ise 4 müsabakada skor tabelasını değiştirmeyi başaramadı.